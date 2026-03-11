Propao mu je povratak u Osijek pa je preuzeo drugoligaša koji se bori za plasman u SHNL

Prije samo nekoliko dana Dino Skender se spominjao kao jedan od glavnih kandidata za novog trenera Osijeka nakon što je Željko Sopić napustio klupu momčadi s Opus Arene. No, povratak Skendera u SHNL će ipak pričekati jer je mladi trener pronašao novi izazov.

Predsjednik kluba Mario Smodlaka uvjeren je da je Dugopolje dobilo trenera koji može pokrenuti momčad i vratiti je u borbu za vrh.

‘Veliko mi je zadovoljstvo potvrditi da je Dino Skender novi trener prve momčadi NK Dugopolje. Riječ je o mladom, ambicioznom i perspektivnom stručnjaku s ozbiljnim iskustvom rada u klubovima poput Osijeka, Olimpije, Širokog Brijega i Liepaje. Već u prvom razgovoru bilo je jasno da se ambicije kluba i trenera potpuno poklapaju. Svjestan je potencijala naše momčadi i vjeruje da zajedno možemo napraviti iskorak’, poručio je Smodlaka.

U stručnom stožeru Dino Skender će imati podršku Alena Guća kao pomoćnog trenera, Stipe Radovančića kao trenera golmana te Marka Boduljaka kao kondicijskog trenera.

Dugopolje već u subotu očekuje važna utakmica protiv Cibalije, a iz kluba su pozvali navijače da podrže momčad u derbiju kola SuperSport Prve NL.

Dino Skender rođen je u Osijeku, a trenersku karijeru započeo je vrlo rano, već s dvadeset godina, kada je odlučio posvetiti se radu u struci.

Od 2017. do 2019. vodio je drugu momčad Osijeka, dok je 2019. preuzeo i prvu momčad. Na klupi Osijeka vodio je 22 utakmice i ostvario devet pobjeda, šest remija i sedam poraza. Nakon slabijeg rezultatskog razdoblja sporazumno je napustio klupu i vratio se radu u omladinskoj školi kluba.

Uslijedio je angažman u ljubljanskoj Olimpiji, gdje je imao dva mandata, a potom je radio u Širokom Brijegu. Posljednji posao imao je 2025. godine u latvijskoj Liepaji, nakon čega je bio bez angažmana.

Sada ga čeka novi izazov – pokušaj da s Dugopoljem napravi iskorak i uključi se u borbu za sam vrh SuperSport Prve NL.