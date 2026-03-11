Propao mu je povratak u Osijek pa je preuzeo drugoligaša koji se bori za plasman u SHNL

Sponzor rubrike
Dugopolje ima novog trenera. Nakon poraza od Sesveta (3:0) i samo jednog osvojenog boda u posljednja tri kola, uprava dalmatinskog drugoligaša odlučila je povući potez i smijeniti Harija Vukasa. Rješenje je pronađeno vrlo brzo – momčad je preuzeo Dino Skender (42)
Prije samo nekoliko dana Dino Skender se spominjao kao jedan od glavnih kandidata za novog trenera Osijeka nakon što je Željko Sopić napustio klupu momčadi s Opus Arene. No, povratak Skendera u SHNL će ipak pričekati jer je mladi trener pronašao novi izazov.
Predsjednik kluba Mario Smodlaka uvjeren je da je Dugopolje dobilo trenera koji može pokrenuti momčad i vratiti je u borbu za vrh.
‘Veliko mi je zadovoljstvo potvrditi da je Dino Skender novi trener prve momčadi NK Dugopolje. Riječ je o mladom, ambicioznom i perspektivnom stručnjaku s ozbiljnim iskustvom rada u klubovima poput Osijeka, Olimpije, Širokog Brijega i Liepaje. Već u prvom razgovoru bilo je jasno da se ambicije kluba i trenera potpuno poklapaju. Svjestan je potencijala naše momčadi i vjeruje da zajedno možemo napraviti iskorak’, poručio je Smodlaka.
U stručnom stožeru Dino Skender će imati podršku Alena Guća kao pomoćnog trenera, Stipe Radovančića kao trenera golmana te Marka Boduljaka kao kondicijskog trenera.
Dugopolje već u subotu očekuje važna utakmica protiv Cibalije, a iz kluba su pozvali navijače da podrže momčad u derbiju kola SuperSport Prve NL.
Dino Skender rođen je u Osijeku, a trenersku karijeru započeo je vrlo rano, već s dvadeset godina, kada je odlučio posvetiti se radu u struci.
Od 2017. do 2019. vodio je drugu momčad Osijeka, dok je 2019. preuzeo i prvu momčad. Na klupi Osijeka vodio je 22 utakmice i ostvario devet pobjeda, šest remija i sedam poraza. Nakon slabijeg rezultatskog razdoblja sporazumno je napustio klupu i vratio se radu u omladinskoj školi kluba.
Uslijedio je angažman u ljubljanskoj Olimpiji, gdje je imao dva mandata, a potom je radio u Širokom Brijegu. Posljednji posao imao je 2025. godine u latvijskoj Liepaji, nakon čega je bio bez angažmana.
Sada ga čeka novi izazov – pokušaj da s Dugopoljem napravi iskorak i uključi se u borbu za sam vrh SuperSport Prve NL.