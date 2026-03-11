Vatreni zabio prvijenac u Ligi prvaka; njemački i talijanski mediji ne prestaju ga hvaliti

Bayernovu uvjerljivu pobjedu 6:1 protiv Atalante u Bergamu obilježila je i vrlo zapažena partija Josipa Stanišića . Hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača njemačkog prvaka, a njegove su nastupe posebno istaknuli talijanski i njemački mediji.

La Gazzetta dello Sport dodijelila mu je visoku ocjenu 7,5 i naglasila kako je upravo njegov gol u ranoj fazi utakmice usmjerio susret. Stanišić je već u 12. minuti utakmice pravovremenim utrčavanjem zabio za 1:0 i praktički usmjerio utakmicu.

Do 25. minute Bavarci su postigli još dva gola. U 22. minuti je strijelac bio Michael Olise, a u 25. minuti je loptu u mrežu poslao Serge Gnabry. U drugom poluvremenu je Bayern iz prvog protunapada izvedenog u 52. minuti došao i do četvrtog pogotka. Za 4:0 zabija Nicolas Jackson u 52. minuti, a za potpuni slom Atalante pobrinuli su se Michael Olise sjajnim golom u 64. minuti te Jamal Musiala golom za 6:0 u 67. minuti. Utješni gol je Atalanta uspjela postići u trećoj minuti sučevog dodatka, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Talijanski mediji ističu kako je Josip Stanišić bio iznimno čvrst u obrani, ali i stalna prijetnja prema naprijed. U svojim analizama navode da je hrvatski bek često ulazio iz drugog plana, sudjelovao u visokom presingu i pomagao Bayernu da brzo prelazi u tranziciju.

U kombinaciji s Michaelom Oliseom i Sergeom Gnabryjem stvarao je višak na desnoj strani, čime je dodatno destabilizirao obranu Atalante. Zbog takvog učinka neki talijanski portali uvrstili su ga među trojicu najboljih igrača utakmice.

Njemački mediji također su pohvalili Stanišića, naglašavajući kako je odigrao zrelu i vrlo sigurnu utakmicu. Ipak, razumljivo, u središtu pažnje bio je sjajni Michael Olise i ukupna Bayernova ofenzivna rapsodija.

U tekstovima koji su pratili susret posebno se ističe važnost Stanišićeva prvog gola. Njemački portali naglašavaju da je upravo tim golom 'šokirao Atalantu' i otvorio put Bayernu prema uvjerljivoj pobjedi. Bio je to ujedno i njegov prvi gol za Bayern u Ligi prvaka, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju u momčadi Vincenta Kompanyja.