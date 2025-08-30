Procurio sastav Dinama za utakmicu s Varaždinom; trener Modrih je u nemogućoj situaciji

Dinamo u 5. kolu SHNL-a večeras gostuje kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv), a trenera Marija Kovačevića 'ubijaju' slatke brige
Dinamo nakon prva četiri kola SHNL-a ima savršeni učinak, sve četiri pobjede uz gol-razliku 10:0. A večeras Modri u 5. kolu gostuju kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv).
Trener Dinama Mario Kovačević je uoči dvoboja s Varaždinom potvrdio je kako na raspolaganju neće imati ozlijeđene Rominiguea Pierra-Gabriela i Mateja Galešića, dok bi svi ostali prvotimci trebali biti spremni. I to je u ovom trenutku najveći problem. Kovačevića doslovno 'ubijaju' slatke brige oko početnog sastava.
'Što se tiče promjena, koristimo broj igrača koji koristimo, teško ih je u četiri utakmice koristiti malo više. Bit će prilike za sve, ima razmišljanja što se tiče promjena, možda neke stvari. Najbitniji je rezultat, a ovi koji dobivaju sad priliku su odradili dobar posao, a bit će prilike za sve', kazao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević.
Podsjetimo, Dinamo je sezonu otvorio s istom početnom postavom protiv Osijeka i Vukovara, no u ogledima s Rijekom i Istrom napravljene su promjene – Bruno Goda i Luka Stojković zamijenili su Pereza Vinlöfa i Gonzala Villara.
Za utakmicu s Varaždinom se ponovno očekuju određene izmjene. Na lijevi bok mogao bi se vratiti Perez Vinlöf, mladi švedski reprezentativac koji je u odličnoj formi i u Maksimiru uživa veliko povjerenje. Time bi Goda preselio na klupu. U sredini terena ozbiljno konkurira i Gonzalo Villar, koji je protiv Istre s klupe unio energiju i postigao sjajan gol. Sve bliže početnoj postavi je i Arber Hoxha jer Gabriel Vidović još uvijek nije 'uhvatio' punu formu pa za sada puno bolji dojam ostavlja desna strana Dinamova napada predvođena Valinčićem i Lisicom. Ipak, dojam je da će Vidović i večeras dobiti priliku od prve minute.
Tako bi vjerojatni sastav Dinama u formaciji 4-3-3 trebao izgledati ovako:
Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlöf (Goda) - Ljubičić, Mišić, Stojković - Lisica, Beljo, Vidović (Hoxha)
Prema najavama, u zapisniku za susret s Varaždinom bi se trebao naći i iskusni Slovenac Miha Zajc, a tu su na klupi za pričuve još Kulenović, Mudražija, Bakrar, Soldo, Varela... Sve redom igrači koji donose prevagu i realni su kandidati za prvih 11.