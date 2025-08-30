Procurio sastav Dinama za utakmicu s Varaždinom; trener Modrih je u nemogućoj situaciji

Dinamo nakon prva četiri kola SHNL-a ima savršeni učinak, sve četiri pobjede uz gol-razliku 10:0. A večeras Modri u 5. kolu gostuju kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv).

Trener Dinama Mario Kovačević je uoči dvoboja s Varaždinom potvrdio je kako na raspolaganju neće imati ozlijeđene Rominiguea Pierra-Gabriela i Mateja Galešića, dok bi svi ostali prvotimci trebali biti spremni. I to je u ovom trenutku najveći problem. Kovačevića doslovno 'ubijaju' slatke brige oko početnog sastava.

'Što se tiče promjena, koristimo broj igrača koji koristimo, teško ih je u četiri utakmice koristiti malo više. Bit će prilike za sve, ima razmišljanja što se tiče promjena, možda neke stvari. Najbitniji je rezultat, a ovi koji dobivaju sad priliku su odradili dobar posao, a bit će prilike za sve', kazao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević.

Podsjetimo, Dinamo je sezonu otvorio s istom početnom postavom protiv Osijeka i Vukovara, no u ogledima s Rijekom i Istrom napravljene su promjene – Bruno Goda i Luka Stojković zamijenili su Pereza Vinlöfa i Gonzala Villara.