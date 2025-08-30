slatke brige

Procurio sastav Dinama za utakmicu s Varaždinom; trener Modrih je u nemogućoj situaciji

I.Ž.

30.08.2025 u 14:48

Dion Drena Beljo NK Dinamo
Dion Drena Beljo NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo u 5. kolu SHNL-a večeras gostuje kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv), a trenera Marija Kovačevića 'ubijaju' slatke brige

Dinamo nakon prva četiri kola SHNL-a ima savršeni učinak, sve četiri pobjede uz gol-razliku 10:0. A večeras Modri u 5. kolu gostuju kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv).

vezane vijesti

Trener Dinama Mario Kovačević je uoči dvoboja s Varaždinom potvrdio je kako na raspolaganju neće imati ozlijeđene Rominiguea Pierra-Gabriela i Mateja Galešića, dok bi svi ostali prvotimci trebali biti spremni. I to je u ovom trenutku najveći problem. Kovačevića doslovno 'ubijaju' slatke brige oko početnog sastava.

'Što se tiče promjena, koristimo broj igrača koji koristimo, teško ih je u četiri utakmice koristiti malo više. Bit će prilike za sve, ima razmišljanja što se tiče promjena, možda neke stvari. Najbitniji je rezultat, a ovi koji dobivaju sad priliku su odradili dobar posao, a bit će prilike za sve', kazao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević.

Podsjetimo, Dinamo je sezonu otvorio s istom početnom postavom protiv Osijeka i Vukovara, no u ogledima s Rijekom i Istrom napravljene su promjene – Bruno Goda i Luka Stojković zamijenili su Pereza Vinlöfa i Gonzala Villara.

Dinamo - Istra 3:0 (4. kolo SHNL-a, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Za utakmicu s Varaždinom se ponovno očekuju određene izmjene. Na lijevi bok mogao bi se vratiti Perez Vinlöf, mladi švedski reprezentativac koji je u odličnoj formi i u Maksimiru uživa veliko povjerenje. Time bi Goda preselio na klupu. U sredini terena ozbiljno konkurira i Gonzalo Villar, koji je protiv Istre s klupe unio energiju i postigao sjajan gol. Sve bliže početnoj postavi je i Arber Hoxha jer Gabriel Vidović još uvijek nije 'uhvatio' punu formu pa za sada puno bolji dojam ostavlja desna strana Dinamova napada predvođena Valinčićem i Lisicom. Ipak, dojam je da će Vidović i večeras dobiti priliku od prve minute.

Tako bi vjerojatni sastav Dinama u formaciji 4-3-3 trebao izgledati ovako:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlöf (Goda) - Ljubičić, Mišić, Stojković - Lisica, Beljo, Vidović (Hoxha)

Prema najavama, u zapisniku za susret s Varaždinom bi se trebao naći i iskusni Slovenac Miha Zajc, a tu su na klupi za pričuve još Kulenović, Mudražija, Bakrar, Soldo, Varela... Sve redom igrači koji donose prevagu i realni su kandidati za prvih 11.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
odlučio je

odlučio je

Otkriveno zašto je Zvonimir Boban odbio putovati s momčadi Dinama u Varaždin
jadranski derbi

jadranski derbi

Problemi na Poljudu; Hajduk protiv Rijeke bez trojice ozlijeđenih
potres na Rujevici

potres na Rujevici

Radomir Đalović pred otkazom, poznato je i tko bi ga trebao zamijeniti

najpopularnije

Još vijesti