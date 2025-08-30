Jedan od najboljih igrača Dinama za nagradu je dobio bogatiji ugovor

U četvrtak je Luka Stojković (21) potpisao aneks ugovora s Dinamom. Riječ nije o produženju suradnje jer ugovor i dalje vrijedi do 19. kolovoza 2028., već se pretpostavlja da se radi o financijski izdašnijem dodatku.
Nije riječ o produženju suradnje jer Luki Stojkoviću (21) ugovor i dalje vrijedi do 19. kolovoza 2028., već se pretpostavlja da se radi o financijski izdašnijem dodatku, doznaje Germanijak.
Sam potpis bez ikakvih rasprava pokazuje da između igrača i kluba nema nikakvih problema. Detalji aneksa za sada nisu poznati jer se vode kao poslovna tajna, no špekulira se o različitim opcijama.
Prema jednim izvorima, Stojković je dobio jednokratni bonus od nekoliko desetaka tisuća eura ili pak set budućih bonusa vezanih uz ostvarene učinke, dok drugi tvrde da mu je povećan cjelokupan ugovorni iznos do isteka važećeg ugovora 2028. godine.