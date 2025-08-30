zaslužio je!

Jedan od najboljih igrača Dinama za nagradu je dobio bogatiji ugovor

I.Ž.

30.08.2025 u 13:54

Luka Stojković NK Dinamo
Luka Stojković NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

U četvrtak je Luka Stojković (21) potpisao aneks ugovora s Dinamom. Riječ nije o produženju suradnje jer ugovor i dalje vrijedi do 19. kolovoza 2028., već se pretpostavlja da se radi o financijski izdašnijem dodatku.

Nije riječ o produženju suradnje jer Luki Stojkoviću (21) ugovor i dalje vrijedi do 19. kolovoza 2028., već se pretpostavlja da se radi o financijski izdašnijem dodatku, doznaje Germanijak.

vezane vijesti

Sam potpis bez ikakvih rasprava pokazuje da između igrača i kluba nema nikakvih problema. Detalji aneksa za sada nisu poznati jer se vode kao poslovna tajna, no špekulira se o različitim opcijama.

Osijek - Dinamo 0:2 (Stojković, 85') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Prema jednim izvorima, Stojković je dobio jednokratni bonus od nekoliko desetaka tisuća eura ili pak set budućih bonusa vezanih uz ostvarene učinke, dok drugi tvrde da mu je povećan cjelokupan ugovorni iznos do isteka važećeg ugovora 2028. godine.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
odlučio je

odlučio je

Otkriveno zašto je Zvonimir Boban odbio putovati s momčadi Dinama u Varaždin
jadranski derbi

jadranski derbi

Problemi na Poljudu; Hajduk protiv Rijeke bez trojice ozlijeđenih
potres na Rujevici

potres na Rujevici

Radomir Đalović pred otkazom, poznato je i tko bi ga trebao zamijeniti

najpopularnije

Još vijesti