Jedan od najboljih igrača Dinama za nagradu je dobio bogatiji ugovor

Nije riječ o produženju suradnje jer Luki Stojkoviću (21) ugovor i dalje vrijedi do 19. kolovoza 2028., već se pretpostavlja da se radi o financijski izdašnijem dodatku, doznaje Germanijak.

Sam potpis bez ikakvih rasprava pokazuje da između igrača i kluba nema nikakvih problema. Detalji aneksa za sada nisu poznati jer se vode kao poslovna tajna, no špekulira se o različitim opcijama.

Osijek - Dinamo 0:2 (Stojković, 85') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport