Dinamu je neslavno propao posljednji transfer ovog ljeta

30.08.2025 u 12:38

Fabijan Krivak NK Lokomotiva
Fabijan Krivak NK Lokomotiva Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Fabijan Krivak (20) ovoga ljeta ipak neće postati igrač Dinama. Iako se proteklih tjedana spominjalo da bi mladi ofenzivni veznjak mogao prijeći na Maksimir do 5. rujna, ovaj transfer neće biti realiziran

Dinamo je tako i službeno zaključio ljetni prijelazni rok te na Maksimiru više neće biti novih dolazaka. Razlog odustajanja od transfera Fabijana Krivaka (20) je odluka čelnika Dinama da je kadar za ovu sezonu već dovoljno popunjen te da bi dovođenje novog igrača bilo suvišno.

Ukupna odšteta za Krivaka trebala je iznositi manje od milijun eura s uključenim bonusima, uz postotak od budućeg transfera koji bi pripao Lokomotivi. No, posao je zaustavljen i zasad od prelaska nema ništa.

Lokomotiva - Vukovar (1:0, Krivak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Na poziciji desnog krila, na kojoj Krivak najčešće igra, Dinamo već ima nekoliko rješenja – Matea Lisicu, mladog Cardosa Varelu te Juana Cordobu koji je praktički otpisan, ima problema s koljenom pa ga se klub bezuspješno pokušava riješiti.

Neslužbeno, iz Dinama su poručili da Krivak - barem za sada - nije u njihovim planovima i da je priča o njegovom transferu završena. Momčad Dinama je kompletirana i u klubu smatraju da nema potrebe za dodatnim pojačanjima.

Dojam je kako je glavna prepreka u ovom poslu bio stav predsjednika Uprave Dinama Zvonimira Bobana, čiji su odnosi s Božidarom Šikićem, čelnikom Lokomotive, već dugo na vrlo niskoj razini. Boban je od samog početka svog mandata jasno istaknuo kako želi prekinuti svaku povezanost s klubom koji je godinama slovio kao Dinamova filijala, pa je u takvom ozračju transfer Krivaka neslavno propao.

