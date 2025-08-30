Otkriveno zašto je Zvonimir Boban odbio putovati s momčadi Dinama u Varaždin

Mnoge je iznenadila vijest kako je predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban odlučio da neće putovati s momčadi na večerašnje gostovanje u Varaždinu (21 sat, MAXSport 1, MAXtv). Iako bi u drugačijim okolnostima zasigurno bio uz ekipu, ovaj put ostao je u Zagrebu.

No, vrlo brzo je otkriven razlog ove Bobanove odluke. Sportske novosti javljaju kako je sve vezano uz skore izbore za novu Skupštinu kluba koji će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.

Naime, Boban je odlučio da svoju aktualnu funkciju u Dinamu neće koristi kao platformu za vlastitu kampanju oko izbora za prvog čovjeka kluba. Smatra da postoje i drugi ljudi koji mogu predstavljati maksimirski klub, dok on želi izbjeći svaku percepciju da službenu funkciju koristi za osobne političke ili klupske ambicije.