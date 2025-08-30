odlučio je

Otkriveno zašto je Zvonimir Boban odbio putovati s momčadi Dinama u Varaždin

I.Ž.

30.08.2025 u 13:04

Zvonimir Boban
Zvonimir Boban Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Dinamo večeras u 5. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Varaždina (21 sat, MAXSport 1, MAXtv), no tamo neće imati podršku predsjednika Uprave Zvonimira Bobana

Mnoge je iznenadila vijest kako je predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban odlučio da neće putovati s momčadi na večerašnje gostovanje u Varaždinu (21 sat, MAXSport 1, MAXtv). Iako bi u drugačijim okolnostima zasigurno bio uz ekipu, ovaj put ostao je u Zagrebu.

No, vrlo brzo je otkriven razlog ove Bobanove odluke. Sportske novosti javljaju kako je sve vezano uz skore izbore za novu Skupštinu kluba koji će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.

Naime, Boban je odlučio da svoju aktualnu funkciju u Dinamu neće koristi kao platformu za vlastitu kampanju oko izbora za prvog čovjeka kluba. Smatra da postoje i drugi ljudi koji mogu predstavljati maksimirski klub, dok on želi izbjeći svaku percepciju da službenu funkciju koristi za osobne političke ili klupske ambicije.

