Mbappé izazvao diplomatsku reakciju! Vlada Paragvaja hitno objavila priopćenje

smirivanje strasti

Mbappé izazvao diplomatsku reakciju! Vlada Paragvaja hitno objavila priopćenje

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 06.07.2026 23:28
  • Objavljeno 06.07.2026 u 23:28
Mbappe
Mbappe Izvor: Profimedia / Autor: KAMIL KRZACZYNSKI / Newspix.pl / Profimedia
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Slučaj koji je posljednjih sati izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama prerastao je okvire sporta i dobio diplomatsku dimenziju.

Nakon što je kapetan Francuske Kylian Mbappé oštro osudio izjave paragvajske senatorice Celeste Amarille, službenim priopćenjem oglasila se i Vlada Paragvaja.

U priopćenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da vlada 'žali i odbacuje' izjave senatorice upućene Mbappéu te ističe da su one protivne vrijednostima mirnog suživota i poštovanja ljudskog dostojanstva koje Paragvaj promiče.

Vlada je naglasila da su riječi senatorice isključivo njezin osobni stav i da ne predstavljaju ni Vladu Republike Paragvaj ni paragvajski narod.

U nastavku priopćenja vlasti potvrđuju svoju predanost zaštiti ljudskih prava, jednakosti te borbi protiv rasizma, ksenofobije, netrpeljivosti i svih oblika diskriminacije. Istodobno izražavaju solidarnost sa svima koji su se mogli osjetiti pogođenima spornim izjavama te ističu prijateljske odnose koje Paragvaj njeguje s Francuskom.

Podsjetimo, Mbappé je ranije na društvenim mrežama senatoricu nazvao 'ženom vrijednom prezira i nedostojnom svoje funkcije', optuživši je za otvoreni rasizam i poručivši da neće dopustiti da ljudi poput nje šire mržnju diljem svijeta.

Reakcija Vlade Paragvaja pokazuje koliko je cijeli slučaj prerastao sportsku raspravu te postao pitanje međunarodne političke i društvene odgovornosti.

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