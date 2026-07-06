Mbappé izazvao diplomatsku reakciju! Vlada Paragvaja hitno objavila priopćenje

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Slučaj koji je posljednjih sati izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama prerastao je okvire sporta i dobio diplomatsku dimenziju.
Nakon što je kapetan Francuske Kylian Mbappé oštro osudio izjave paragvajske senatorice Celeste Amarille, službenim priopćenjem oglasila se i Vlada Paragvaja.
U priopćenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da vlada 'žali i odbacuje' izjave senatorice upućene Mbappéu te ističe da su one protivne vrijednostima mirnog suživota i poštovanja ljudskog dostojanstva koje Paragvaj promiče.
Vlada je naglasila da su riječi senatorice isključivo njezin osobni stav i da ne predstavljaju ni Vladu Republike Paragvaj ni paragvajski narod.
U nastavku priopćenja vlasti potvrđuju svoju predanost zaštiti ljudskih prava, jednakosti te borbi protiv rasizma, ksenofobije, netrpeljivosti i svih oblika diskriminacije. Istodobno izražavaju solidarnost sa svima koji su se mogli osjetiti pogođenima spornim izjavama te ističu prijateljske odnose koje Paragvaj njeguje s Francuskom.
Podsjetimo, Mbappé je ranije na društvenim mrežama senatoricu nazvao 'ženom vrijednom prezira i nedostojnom svoje funkcije', optuživši je za otvoreni rasizam i poručivši da neće dopustiti da ljudi poput nje šire mržnju diljem svijeta.
Reakcija Vlade Paragvaja pokazuje koliko je cijeli slučaj prerastao sportsku raspravu te postao pitanje međunarodne političke i društvene odgovornosti.