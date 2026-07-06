Rooney nakon Ronaldova ispadanja: 'Portugal će zbog ovoga biti bolja reprezentacija'

Gostujući kao stručni komentator BBC-ja, Rooney je poručio kako vjeruje da bi Portugal u budućnosti mogao profitirati upravo iz Ronaldova odlaska.

'On je superzvijezda. Ono što je dao nogometu je nevjerojatno i zaslužuje svako poštovanje. Ali mislim da će Portugal nakon ovoga biti bolja reprezentacija', rekao je Rooney.

Posebno je usporedio atmosferu u portugalskoj i argentinskoj reprezentaciji.

'Kada gledate Argentinu, imate osjećaj da svi igrači vole igrati uz Messija. Kod Portugala nemam taj osjećaj kada je riječ o Ronaldu', rekao je bivši kapetan Engleske.

Rooney smatra da je izbornik Roberto Martínez bio u iznimno teškoj situaciji.

'To je gotovo nemoguća odluka. Pogledajte što se dogodilo Eriku ten Hagu kada je u Manchester Unitedu odlučio maknuti Ronalda iz momčadi. Martínez je znao kakve bi posljedice mogla imati takva odluka.'

Portugal je od Španjolske izgubio 1:0 pogotkom Mikela Merina u sudačkoj nadoknadi, a 41-godišnji Ronaldo odigrao je svih 90 minuta. Nakon utakmice napustio je teren u suzama, a ranije je i sam potvrdio da mu je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo.