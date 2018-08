Prikazan dokumentarni film o Dariju Šariću i njegovoj obitelji; evo gdje ga možete gledati

Uvik opušteni, uvik jednostavni, uvik sa smislom za humor. Okolnosti se mijenjaju, ali kod Šarića se nikad ništa ne mijenja, sve je – uvik isto. Upravo je to – 'Uvik isto' - naziv dokumentarnog filma o Dariju Šariću i njegovoj obitelji koji se, u ponedjeljak 20. kolovoza, pretpremijerno prikazao na šibenskoj tvrđavi Barone

Na upit zašto je odlučila snimiti dokumentarni film o obitelji Šarić i koju je poruku njime željela prenijeti, redateljica Slavica Šnur koja je, uz Darija i njegovu obitelj, prisustvovala konferenciji za medije, odgovorila je:

'Ja sam bila impresionirana jednostavnošću tih ljudi i tog momka koji ima tolike uspjehe iza sebe, a dobar je sin, dobar čovjek, dobar brat, tako skroman. Gledajući fotografije zapazila sam jedan detalj – kada se fotografira s ljudima i s djecom, Dario Šarić se sagne, on ne želi biti veći. On se sa svojih dva metra svaki puta prigne da bi bio isti. To je psihološki detalj s kojim me taj dečko dobio.'

'Uvik isto' zaista je prenio svu jednostavnost i neposrednost ove jedinstvene obitelji. Bilo da jedu za stolom, svi zajedno igraju košarku ili raspravljaju o svakodnevici – uz mnoštvo humora, tipičnog šibenskog temperamenta i podbadanja koje neupućenom promatraču djeluje gotovo kao ruganje – u ovoj obitelji vide se velika ljubav, odanost i poštovanje jednih prema drugima.