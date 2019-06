'Predator' za samo 70 sekundi prebio Dos Santosa: Zaslužujem borbu s Cormierom ili Miočićem

Francis Ngannou je nakon nove impresivne pobjede gotovo sigurno izborio mjesto izazivača UFC-ove teške kategorije. No, osim toga, on je uvjeren kako je savladavši Juniora Dos Santosa potvrdio da je i najbolji boksač spomenute divizije.

Nakon pobjede za koju mu je trebala tek 71 sekunda, Predator je bio i više nego dobro raspoložen. Odmah na prvi upit o ovoj borbi, on je odlučio pogled baciti u budućnost. Svjestan je što želi i što je pobjedom nad Juniorom Dos Santosom neupitno osigurao. Borba za titulu UFC prvaka bit će njegova, to je sad sigurno.

'Osjećam se sjajno i jako sam sretan. Nadam se da će UFC sad shvatiti kako zaslužujem borbu za titulu, zaslužujem pobjednika borbe Cormiera i Miočića', rekao je Ngannou, a prenosi Fightsite.hr, nakon čega je ipak prokomentirao borbu u kojoj je netom ranije upisao novi trijumf nokautom. Posebno mu je naglašena bila taktika, odnosno otvaranje borbe 'low kick' udarcima.

'Junior se jako puno kreće tako da je taktika bila prvo ga usporiti i smanjiti mu kretanje, a nakon toga krenuti u razmjene'.

Neupitno je kako mu samopouzdanje sve više raste, no pitanje je bilo kako na isto djeluje pobjeda nad borcem kojeg se već godinama smatra najboljim boksačem u cijeloj diviziji? Nekad se moglo čuti čak i kako je Dos Santos tehnički najbolji boksač u cijelom UFC-u.

'Naravno da mi to laska, no ja sam već i prije ove borbe bio prepun samopouzdanja. Junior je udarač i sjajan boksač, no vjerujem kako sam ja najbolji boksač u ovoj diviziji', iznio je svoj stav Ngannou, za koji zapravo ima jako dobre reference. Osam od njegovih devet UFC pobjeda donio mu je upravo boks i nevjerojatno snažni, ali i precizni udarci.

Na kraju je još jednom potvrdio kako zna što bi mu trebalo uslijediti.

'Mislim kako sad nema druge opcije za mene. Želim novi napad na titulu, svoje mjesto u diviziji i respekt koji vjerujem da sam zaslužio', zaključio je svoj govor Francis.

Nema sumnje kako respekt postoji, ali neupitno i strah. Uostalom, lud je onaj tko se njegovih udaraca ne bi bojao. Da bi ga se pobijedilo, strah je zapravo prvi preduvjet, jer jedino tako je moguće smisliti pravu taktiku za izbjeći ih. Pobjednik borbe Cormiera i Miočića, koja se održava 17. kolovoza, će svakako morati posebno poraditi na tome.