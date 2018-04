Pred rukometašima teška godina; Lino Červar otkrio što je najvažnije od svega!

U Zagrebu se u ponedjeljak okupila muška seniorska rukometna reprezentacija koja će se pod vodstvom izbornika Line Červara pripremati za dvije prijateljske utakmice sa Švedskom.

'Radit ćemo cijelu godinu na nekom promijenjenom sustavu igre koji odgovara ovoj strukturi igrača koje u ovom trenutku imam. Ove godine imamo i drugi zadatak koji je isto tako bitan, a to je listopad kada igramo kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. Međuprostor je u šestom mjesecu kada nakon kvalifikacija su Mediteranske igre u Španjolskoj gdje ću također uzeti nekoliko igrača koji igraju u A reprezentaciji i nekoliko mlađih igrača jer moramo dati priliku novim igračima koji mogu osvježiti reprezentaciju', kazao je Červar.

'Ovo je samo jedna stepenica uigravanja, uključivanja nekih igrača koji nisu bili u reprezentaciji jer imamo povrijeđenih igrača kao što je Domagoj Duvnjak koji neće ići s nama. Imamo i neke igrače koji do sada nisu bili na Europskom prvenstvu, a probat ćemo ih sada u Švedskoj. Radi se o tome da stvorimo jednu kompetitivnu reprezentaciju koja se može plasirati na Svjetsko prvenstvo i da tamo pokažemo nešto novo.'

'Idemo u Švedsku na dvije prijateljske utakmice. Naravno s promišljanjem da nam je jako važan lipanj u kojem se moramo izboriti za Svjetsko prvenstvo 2019. To nam je u ovoj kalendarskoj godini najvažnije', otkrio je hrvatski izbornik i dodao:

Stručno vodstvo, uz izbornika Červara, čini trener Davor Dominiković, trener vratara Mirko Bašić, fizioterapeuti Damir Kajba i Filip Šimunović, glasnogovornik Ivica Maraš, tehnički direktor muških nacionalnih selekcija Ivica Udovičić i direktor muške seniorske reprezentacije Igor Vori.Novi član stručnog stožera Mirko Bašić bit će zadužen za vratare.

'Ovo mi je prvi angažman u rukometu nakon jedno pet, šest godina, ali nisam siguran koliko je točno prošlo. Gledao sam i pratio sa strane pa nisam baš toliko izvan. Mislim da za Švedsku kao novi u stožeru idem samo snimiti stanje jer u tih par dana ne možemo ništa promijeniti. Pokušat ćemo vidjeti koji su kapaciteti vratara s obzirom na to da sam ja zadužen za vratare i eventualno se odlučiti za one koje ćemo htjeti za ono što je najvažnije, a to su kvalifikacije u šestom mjesecu', kazao je Bašić.

Popis igrača za Švedsku: 1. Mate Šunjić - CSM Bucuresti, 2. Marin Šego - MOL-Pick Szeged, 3. Zlatko Horvat - PPD Zagreb, 4. Josip Božić Pavletić - PPD Zagreb, 5. Manuel Štrlek - Vive Kielce, 6. Lovro Mihić - Orlen Wisla Plock, 7. Krešimir Kozina - Frisch Auf Göppingen, 8. Marino Marić - MT Melsungen, 9. Ilija Brozović - TSV Hannover-Burgdorf, 10. Marko Mamić - Vive Kielce, 11. Halil Jaganjac - Metalurg, 12. Stipe Mandalinić - Füchse Berlin, 13. Luka Cindrić - Vardar, 14. Domagoj Pavlović - PPD Zagreb, 15. Luka Stepančić - Paris Saint-Germain Handball, 16. Jakov Vranković - Grundfos Tatabánya KC