Poznati hrvatski sudac komentirao penal protiv BiH: 'Nadam se da FIFA to ne želi'

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Igra BiH se raspala nakon isključenja Tarika Muharemovića, a posljednji pogodak Švicarske stigao je iz jedanaesterca u posljednjoj minuti
Bosna i Hercegovina dočekala je Švicarsku u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva u nogometu. Nakon što su obje reprezentacije odigrale 1:1 protiv Kanade, odnosno Katra, željele ostvariti i znatniji rezultatski iskorak kojim bi se približili plasmanu u drugi krug natjecanja.
U tom je uspjela ipak Švicarska koja je zabila četiri pogotka, nakon što je na poluvremenu bile 0:0. Strijelci su bili Manzambi (74.' i 89.'), Vargas (84.') i Xhaka (90+7'). Ermin Mahmić je ublažio poraz u trećoj minuti sudačke nadoknade.
Muharemović jasan sam sebi
Prijelomni trenutak utakmice je bilo isključenje Tarika Muharemovića u 80. minuti. U sudačkoj je nadoknadi Memić skrivio jedanaesterac kojim je Švicarska reprezentacija postavila konačni rezultat. Obje je situacije u HRT-ovoj emisiji Americana komentirao bivši sudac Bruno Marić.
"Nema se puno tu što reći. U ovoj situaciji je razvidno da je Muharemović bio jasan sam sebi i po govoru tijela je vidljivo da je znao da će biti isključen, jer ovo je jedino što je sucu preostalo da ga isključi zbog sprječavanja izgledne akcije izvan šesnaesterca", komentirao je Marić isključenje Muharemovića.
Trebao je biti tropenal
No, puno je kritičniji bio prema odluci suca Joaa Pinheira da dosudi jedanaesterac za Švicarsku u njihovom posljednjem napadu.
"Postavit ću retoričko pitanje. Bi li ova odluka suca, da odlučuje pobjednika, bila dosuđena? To je jedanaesterac - ne. Nema jasnog kontakta između obrambenog igrača i napadača, ne vidim ga. Onaj drugi kontakt neću ni komentirati. To je deplasirano pričati o intenzitetu, jer je tu igrač već padao. Ovdje se radi o kaznenom udarcu u šestoj minuti sudačke nadoknade, ali u toj situacji mora biti tropenal. Visok je rezultat pa se neće puno pričati. VAR je mogao intervenirati. Nadam se da FIFA ne želi ovakve jedanaesterce", zaključio je Marić.