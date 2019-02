Povratnik Mario Mandžukić istrčao kao kapetan, a navijači ne mogu vjerovati što je sve ispustio Juventus

U 22. kolu talijanskog nogometnog prvenstva u Torinu je Juventus neugodno iznenadio navijače te je odigrao samo 3:3 sa Parmom

Nakon kiksa i ispadanja iz Kupa Juventus se nije vratio na pobjednički put u prvenstvu gdje svejedno i dalje izgleda nedodirljivo. No očigledno je da mala kriza trese najjači talijanski klub koji je ispustio veliku prednost.

TAKO SE TO RJEŠAVA

Utakmicu je obilježio i povratak najvećeg ratnika u svlačionici 'stare dame' – Marija Mandžukića. Hrvatski reprezentativac zadnjih tjedana borio se s ozljedom bedrenog mišića, spominjala se čak višemjesečna stanka, a trener Massimiliano Allegri nekoliko puta je kukao koliko mu Super Mario nedostaje. No Mandžukić je sanirao ozljedu, a to je jedva dočekao strateg Juventusa koji ga je poslao od prve minute na teren i to sa kapetanskom trakom oko ruke. Dovoljan dokaz koliko je naš bivši reprezentativac važan i cijenjen.