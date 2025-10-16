Pravilo koje bi moglo promijeniti sve

Povijesno glasanje u Engleskoj! 'Ovo će ubiti nogomet'

S.Č.

16.10.2025 u 00:34

Haaland i Salah
Haaland i Salah Izvor: Profimedia / Autor: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

U engleskoj Premier ligi sprema se odluka koja bi mogla promijeniti način funkcioniranja najbogatijeg nogometnog natjecanja na svijetu.

Predstavnici svih 20 klubova okupit će se 21. studenoga kako bi glasali o uvođenju novog sustava financijske kontrole – tzv. salary capa, odnosno ograničenja ukupne potrošnje klubova.

vezane vijesti

Kako piše Daily Mail, klubovima je već dostavljen prijedlog promjena na 25 stranica. Novi model predviđa strogo ograničenje iznosa koji bi klubovi smjeli trošiti na plaće igrača, trenera, transfere i naknade agentima.

Manji klubovi takvu ideju pozdravljaju, smatrajući da bi ograničenje plaća donijelo veću ravnotežu i smanjilo razlike između bogatih i siromašnih. No, velikani poput Manchester Cityja i Manchester Uniteda snažno se protive ovoj ideji..

‘Najbolji igrači više ne bi dolazili u Englesku’

Protivnici tvrde da bi novi model ugrozio kvalitetu lige i njezin globalni ugled. Ako bi se ograničio budžet za plaće, najbolji svjetski nogometaši, poput Erlinga Haalanda ili Mohameda Salaha, mogli bi potražiti unosnije ponude u drugim ligama – primjerice u Španjolskoj, Njemačkoj ili Saudijskoj Arabiji.

‘Ovakvo ograničenje dovelo bi do toga da engleski klubovi više ne mogu konkurirati Real Madridu, Barceloni, Bayernu ili PSG-u’, navode izvori bliski vodećim klubovima.

Manji klubovi za, velikani protiv

Dok su klubovi iz donjeg dijela ljestvice uvjereni da bi novi sustav unio više pravednosti, oni najbogatiji upozoravaju da bi to ‘ubilo nogomet’ u Engleskoj, jer bi se smanjila konkurentnost, a Premier liga izgubila status najatraktivnijeg i najgledanijeg natjecanja na svijetu.

Iako se očekuje burna rasprava, odluka će ovisiti o većini glasova klubova. Ako prijedlog prođe, to bi značilo početak nove ere u engleskom nogometu – ere u kojoj više neće odlučivati samo novac.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
gostovao u emisiji

gostovao u emisiji

Jakirović otkrio što mu je Bayernov trener rekao nakon 9:2: 'Naježim se kad se sjetim'
EMISIJA NA MAXSPORTU

EMISIJA NA MAXSPORTU

Jakirović ispričao nevjerojatan događaj iz aviona nakon što je uveo Dinamo u Ligu prvaka: 'Nisam glup...'
druga strana medalje

druga strana medalje

Jakirović otkrio dosad nepoznate detalje oko odlaska iz Rijeke u Dinamo

najpopularnije

Još vijesti