Povijesno glasanje u Engleskoj! 'Ovo će ubiti nogomet'

Predstavnici svih 20 klubova okupit će se 21. studenoga kako bi glasali o uvođenju novog sustava financijske kontrole – tzv. salary capa, odnosno ograničenja ukupne potrošnje klubova.

Kako piše Daily Mail, klubovima je već dostavljen prijedlog promjena na 25 stranica. Novi model predviđa strogo ograničenje iznosa koji bi klubovi smjeli trošiti na plaće igrača, trenera, transfere i naknade agentima.

Manji klubovi takvu ideju pozdravljaju, smatrajući da bi ograničenje plaća donijelo veću ravnotežu i smanjilo razlike između bogatih i siromašnih. No, velikani poput Manchester Cityja i Manchester Uniteda snažno se protive ovoj ideji..

‘Najbolji igrači više ne bi dolazili u Englesku’

Protivnici tvrde da bi novi model ugrozio kvalitetu lige i njezin globalni ugled. Ako bi se ograničio budžet za plaće, najbolji svjetski nogometaši, poput Erlinga Haalanda ili Mohameda Salaha, mogli bi potražiti unosnije ponude u drugim ligama – primjerice u Španjolskoj, Njemačkoj ili Saudijskoj Arabiji.

‘Ovakvo ograničenje dovelo bi do toga da engleski klubovi više ne mogu konkurirati Real Madridu, Barceloni, Bayernu ili PSG-u’, navode izvori bliski vodećim klubovima.

Manji klubovi za, velikani protiv

Dok su klubovi iz donjeg dijela ljestvice uvjereni da bi novi sustav unio više pravednosti, oni najbogatiji upozoravaju da bi to ‘ubilo nogomet’ u Engleskoj, jer bi se smanjila konkurentnost, a Premier liga izgubila status najatraktivnijeg i najgledanijeg natjecanja na svijetu.

Iako se očekuje burna rasprava, odluka će ovisiti o većini glasova klubova. Ako prijedlog prođe, to bi značilo početak nove ere u engleskom nogometu – ere u kojoj više neće odlučivati samo novac.