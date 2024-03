Povijesna odluka; sve derbije domaćeg prvenstva će suditi suci iz Lige prvaka

Najveće i najvažnije utakmice do kraja aktualne sezone SuperSport HNL-a sudit će elitni suci iz Lige prvaka, odluka je čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza nakon sramotne afere s curenjem snimki iz VAR soba.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić je 'prelomio' te je odlučeno da derbije momčadi koje se bore za titulu prvaka neće voditi domaći suci! Kako sada stvari stoje, iako službene potvrde još nema, međusobne utakmice Rijeke, Hajduka i Dinama do kraja ove sezone će suditi strani suci i to ne bilo koji nego oni elitni iz Lige prvaka!

Napomenimo i to kako je HNS ranije danas odlučio osnovati neovisno tijelo koje će imati za zadatak analizirati sve sporne situacije, uključujući korištenje VAR protokola, točnost odluka, primjerenost komunikacije te zaključke Komisije nogometnih sudaca u tim situacijama. U povjerenstvo su imenovani predsjednica Lada Rojc te dva člana, Miro Grgić i, na preporuku Uefe Darko Čeferin.



'Naša je odgovornost do kraja razjasniti sve sporne situacije iz aktualne natjecateljske godine, uključujući i one koje su se pojavile u javnosti protekloga tjedna. Zaključili smo da to može učiniti samo neovisno tijelo, u koje smo imenovali vrhunske stručnjake. Zahvaljujem predsjedniku Uefe Aleksanderu Čeferinu koji je iskazao razumijevanje za ovu situaciju te nam je Uefa preporučila jednog od svojih najvećih autoriteta u ovom području, Darka Čeferina, koji s predsjednikom Uefe dijeli samo prezime, ne i bilo kakve rodbinske veze. Zahvaljujem kolegama iz NZS-a koji su nam omogućili da se s Darkom dogovorimo za angažman u ovom povjerenstvu, a Ladi, Miri i Darku zahvaljujem što su prihvatili ovu odgovornu zadaću te sam uvjeren da će nam njihov izvještaj omogućiti kvalitetne daljnje odluke', poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, a na ovu se temu oglasio i sam predsjednik Uefe Aleksander Čeferin:



'Pratili smo situaciju s puštanjem VAR komunikacije u hrvatskim medijima te poštujem snažnu volju predsjednika Kustića da u potpunosti raščisti sve sporne trenutke koji su se putem pojavili. HNS će imati maksimalnu potporu Uefe u daljnjem razvoju suđenja u Hrvatskoj, zbog čega smo i preporučili Darka, dugogodišnjeg Uefinog kontrolora suđenja, koji izvrsno poznaje hrvatski jezik što je u ovom slučaju iznimno važno, i koji će jamčiti neutralnost i stručni autoritet u okviru novoosnovanog povjerenstva.'