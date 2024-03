Trener Rudeša Davor Mladina jedva je dočekao današnji dan: Napokon pobjeda!

'Napokon pobjeda!', uz veliko je olakšanje kazao trener Rudeša Davor Mladina pa ponosno nastavio:

'Mislim da nismo zaslužili nekoliko posljednjih poraza, bili smo blizu i sve bolji. Sad nam se vratilo i možda nismo manje zaslužili nego ranije, a dobili smo. Treba čestitati momcima, koji su to zaslužili. Sad moramo odigrati ozbiljno do kraja, postoje iznenađenja i treba čekati svoju priliku. Maknuli smo neka opterećenja, tako da smo to uspjeli također riješiti. Drago mi je zbog momaka stvarno, dobro rade, imaju dobar pristup i nekoliko puta su bili blizu barem ne izgubiti, što su sada uspjeli.'

