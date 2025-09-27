Posrnula Rijeka protiv Istre traži izlaz iz crne serije; stigli su sastavi

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Gojak, Dantas - Menalo, Fruk, Janković - Čop
ISTRA 1961: Kolić - Nasraoui, Koski, Marešić, Kadušić - Lončar, Radošević, Maurić - Frederiksen, Prevljak, Lawal
Istra je slavila u posljednja dva prvenstvena susreta protiv Rijeke, na Rujevici je u veljači bilo 1:0, a u Puli 2:0. Rijeka je pak slavila u Kupu, bilo je 1:0
Znamo da nas čeka velika utakmica, susjedski derbi. Imamo samopouzdanje i spremni smo za susret, kazao je trener Istre 1961 Oriol Riera te dodao: Znamo da će Rijeka sigurno pritisnuti od prve minute, bit će teška utakmica sigurno prvih 20, 30 minuta. Isto tako, znamo da se Rijeka brani i napada na razne načine, mijenja strukture kroz utakmicu, imaju dobre i talentirane igrače i sigurno će biti teško. Na nama je da jednako pritisnemo od prve minute, ali vjerujem u ekipu
Teška utakmica, pogotovo što se nalazimo u negativnom nizu, ali igramo na domaćem terenu i tako ćemo se postaviti od prve minute. Ići ćemo po tri boda i to je to, kazao je kapetan Rijeke Martin Zlomislić te kritizirao svoje suigrače: Možeš raditi greške, odigrati loše, ali da ne daješ sve za ovaj dres, da ne daješ maksimum, to se ovdje nikada nije dopuštalo niti će se ikada dopustiti. Igraš za Rijeku, to je veliki klub, ogromna tradicija. Volja i želja ne smiju nedostajati, svakom igraču mora biti čast što je ovdje. Možda se netko već vidio negdje drugdje, u većem klubu, ali dok si u Rijeci - moraš za Rijeku davati sve.
Odabir Victora Sancheza za sraz s Istrom 1961
Jako važna utakmica za nas, prije svega zbog rivaliteta ove dvije momčadi. Ovdje nisu u pitanju samo bodovi, nego strast koju ovakve utakmice nose za navijače i čine ih posebnima, rekao je u najavi utakmice trener Rijeke Victor Sanchez te upozorio svoje igrače: Ne brinu me bodovi koje sada imamo, nego pristup i ponašanje, jednostavno moramo napredovati
Istra 1961 je tek nešto bolja, u prvih sedam kola ima po dvije pobjede i dva temija te tri poraza te je osvojila osam bodova
Rijeka je u velikoj rezultatskoj krizi, u prvih sedam kola momčad aktualnog prvaka ostvarila je tek jednu pobjedu, još u 1. kolu, a nakon toga je nanizala tri poraza i tri remija pa je s tek šest osvojenih bodova na predzadnjem mjestu prvenstvene ljestvice