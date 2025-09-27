Posrnula Rijeka protiv Istre traži izlaz iz crne serije; stigli su sastavi

Teška utakmica, pogotovo što se nalazimo u negativnom nizu, ali igramo na domaćem terenu i tako ćemo se postaviti od prve minute. Ići ćemo po tri boda i to je to, kazao je kapetan Rijeke Martin Zlomislić te kritizirao svoje suigrače: Možeš raditi greške, odigrati loše, ali da ne daješ sve za ovaj dres, da ne daješ maksimum, to se ovdje nikada nije dopuštalo niti će se ikada dopustiti. Igraš za Rijeku, to je veliki klub, ogromna tradicija. Volja i želja ne smiju nedostajati, svakom igraču mora biti čast što je ovdje. Možda se netko već vidio negdje drugdje, u većem klubu, ali dok si u Rijeci - moraš za Rijeku davati sve.