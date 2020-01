Portugalci ostvarili najveću pobjedu u povijesti i na samom startu Eura šokirali moćnu Francusku

Rukometaši Portugala u susretu su 1. kola skupine D na Europskom prvenstvu u Trondheimu senzacionalno svladali Francusku s 28:25 (12:11).

Za najveću pobjedu u povijesti portugalskog rukometa najzaslužniji je bio Diogo Branquinho s pet golova i stopostotnom realizacijom, po četiri pogotka dodali su Joao Miguel Ferraz i Andre Gomes, dok su kod Francuske najbolji bili Dika Mem s pet te Nikola Karabatić, Romain Lagarde i Ludovic Fabregas s po četiri pogotka.

Portugal je bio u prednosti većim tijekom drugog poluvremena, 10-ak minuta prije kraja vodio je s 22-19, ali Francuska je uspjela izjednačiti na 25-25 četiri minute prije kraja. Ipak, nije došlo do potpunog preokreta, Francuska do kraja susreta više nije postigla niti jedan pogodak, dok je Portugal golovima Gomesa, Ferraza i Borgesa stigao do neočekivane pobjede.