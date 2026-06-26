Policija u Philadelphiji izdala posebne upute za hrvatske navijače: Na ovo se mora posebno paziti

sp u nogometu

Policija u Philadelphiji izdala posebne upute za hrvatske navijače: Na ovo se mora posebno paziti

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 22:15
  • Objavljeno 26.06.2026 u 22:15
Hrvatski navijači
Hrvatski navijači Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev / CROPIX
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Policija u Philadelphiji izdala je posebne upute za hrvatske navijače uoči utakmice Hrvatska - Gana.

Zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima. Alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije. Alkohol je na javnom mjestu moguće konzumirati samo ako se nalazi u neetiketiranoj i neprozirnoj boci, primjerice plastičnoj ili neprozirnoj aluminijskoj bočici bez etikete.

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Alkohol je moguće konzumirati u ugostiteljskim objektima i na njihovim terasama, kao i u fan zonama, u krugu stadiona, unutar samog stadiona te na tribinama, pod uvjetom da je alkoholno piće kupljeno na prostoru fan zone ili stadiona.

Konzumacija opojnih sredstava nije dozvoljena. Konzumacija cigareta i e-cigareta nije dozvoljena na prostoru tribina na stadionu.

Korištenje pirotehnike nije dozvoljeno u gradu na javnim površinama ni na stadionu. To se odnosi na baklje, rakete, petarde i slična pirotehnička sredstva.

Moguće su vremenske neprilike, zbog čega je potrebno pratiti vremensku prognozu. U slučaju grmljavinskog nevremena utakmica se može privremeno odgoditi dok ne prođe opasnost od munja.

U takvoj situaciji potrebno je pratiti upute na FIFA aplikaciji i službene obavijesti organizatora na stadionu. Preporuka je ne napuštati stadion jer ponovni ulazak vjerojatno neće biti dozvoljen s iskorištenom ulaznicom, osim ako organizator ne objavi drukčije.

Moguće su gužve i zastoji u prometu, osobito u zoni stadiona u Philadelphiji. Zbog toga je potrebno na vrijeme krenuti na utakmicu te imati strpljenja tijekom odlaska i povratka.

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