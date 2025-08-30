Pogledajte penal u sudačkoj nadoknadi kojim se Dinamo spasio u Varaždinu

Nakon mlakog prvog poluvremena u Varaždinu, u kojem je Dinamo imao 1:0 i mirno držao sve pod kontrolom, u nastavku totalno ludilo.

Najprije je Varaždin izjednačio, pa je Dinamu poništen gol nakon 'sto godina' provjere, a onda je Varaždin poveo bizarnim golom Boršića. No, tu nije bio kraj uzbuđenjima.

U 90. minuti penal za Dinamo. Nakon odlične akcije Dinama, Goda je tukao i Ivanov zaustavio loptu rukom i dobio drugi žuti karton. Kulenović je bio precizan i zabio je za konačnih 2:2.