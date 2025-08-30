nevjerojatna utakmica u varaždinu

Pogledajte penal u sudačkoj nadoknadi kojim se Dinamo spasio u Varaždinu

S.Č.

30.08.2025 u 22:58

Penal za Dinamo
Penal za Dinamo Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Gledali smo nevjerojatno drugo poluvrijeme u Varaždinu.

Nakon mlakog prvog poluvremena u Varaždinu, u kojem je Dinamo imao 1:0 i mirno držao sve pod kontrolom, u nastavku totalno ludilo.

vezane vijesti

Najprije je Varaždin izjednačio, pa je Dinamu poništen gol nakon 'sto godina' provjere, a onda je Varaždin poveo bizarnim golom Boršića. No, tu nije bio kraj uzbuđenjima.

U 90. minuti penal za Dinamo. Nakon odlične akcije Dinama, Goda je tukao i Ivanov zaustavio loptu rukom i dobio drugi žuti karton. Kulenović je bio precizan i zabio je za konačnih 2:2.

Varaždin - Dinamo (2:2, Kulenović 90'-11m) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Kulenović iz penala u 92. minuti spasio Dinamo poraza u Varaždinu. Pogledajte golove

VARAŽDIN
2:2
DINAMO
triler u varaždinu

triler u varaždinu

Kovačević prozvao jednog igrača Dinama; evo zašto ga je naljutio i Beljo
nevjerojatna utakmica u varaždinu

nevjerojatna utakmica u varaždinu

Pogledajte penal u sudačkoj nadoknadi kojim se Dinamo spasio u Varaždinu

najpopularnije

Još vijesti