Pogledajte ludnicu u Madridu! Real gubio i poništena su mu tri gola, ali...

Nogometaši madridskog Reala svladali su na svom stadionu Santiago Bernabeu Mallorcu s 2:1, a sva tri pogotka pala su u prvom poluvremenu.

Poveli su gosti u 18. minuti pogotkom Vedata Muriqija, a potom su rezultat preokrenuli Arda Guler (37) i Vinicius Junior (38) dvama pogocima unutar dvije minute.

Postigli su domaći nogometaši još tri gola, ali su poništeni intervencijama iz VAR sobe. Kylianu Mbappeu su oba poništena zbog zaleđa, a Gulerovom pogotku u 55. minuti prethodilo je igranje rukom. Golove pogledajte OVDJE.

Real Madrid je pobjedom skočio na vrh ljestvice s devet bodova. Mallorca je s jednim bodom na 18. poziciji.