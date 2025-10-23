faul za zatvor

Pogledajte krvnički start igrača Zrinjskog za crveni karton i reakciju Igora Štimca

S.Č.

23.10.2025 u 22:41

Mostarski Zrinjski Igora Štimca u 2. kolu Konferencijske lige gostovala je u Mainzu izgubio je 1:0. Gol odluke u 24. minuti postigao je Nelson Weiper.

Situacija na terenu za momčad Igora Štimca pogoršala se u 38. minuti, kada je Igor Savić zaradio izravni crveni karton zbog opasnog starta na nogu Bena Bobziena.

Igor Štimac je na to reagirao s ciničnim osmijehom, a jedina pozitivna vijest bila je da domaći igrač nije pretrpio ozbiljniju ozljedu jer je start bio brutalan i jako opasan. Video te situacije pogledajte OVDJE.

