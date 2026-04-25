Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola

U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense 4:1
Već u drugoj minuti Benfica je povela golom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1:1.
Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2:1 je bio Rios.
Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3:1.
Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4:1.
Istaknimo i to kako je Ivanović u igru ušao tek u 75. minuti pa je ovaj njegov učinak još i značajniji.
Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu.
Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih golova ove sezone.