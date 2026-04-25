Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola

U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense 4:1

Već u drugoj minuti Benfica je povela golom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1:1.

Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2:1 je bio Rios. Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3:1.

Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4:1.