portugalska liga

Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola

I.Ž./Hina

25.04.2026 u 21:28

Franjo Ivanović Benfica Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen / EPA
U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense 4:1

Već u drugoj minuti Benfica je povela golom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1:1.

Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2:1 je bio Rios.

Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3:1.

Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4:1.

Istaknimo i to kako je Ivanović u igru ušao tek u 75. minuti pa je ovaj njegov učinak još i značajniji.

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu.

Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih golova ove sezone.

