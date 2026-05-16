TRIJUMF U ENGLESKOJ

Velika pobjeda Filipa Hrgovića! Brutalno je pretukao miljenika britanske publike

A.H.

16.05.2026 u 23:03

Filip Hrgović Izvor: Pixsell / Autor: Jurica Galoic/PIXSELL
Filip Hrgović, najbolji hrvatski boksač, ostvario je veliku pobjedu u engleskom Doncasteru protiv Davida Allena.

Hrgoviću je ovo 21. profesionalni meč i 20 pobjeda. Jedini poraz upisao je od Daniela Duboisa. Allen je doživio deveti poraz. Ranije je upisao 25 pobjeda i dva neriješena ishoda.

Hrgović je od prve minute borbe zagospodario ringom i snažnim udarcima stvarao štetu na licu miljenika britanske publike. U trećoj rundi krenuo je potpuni napad. Hrgović je počeo pogađati snažnim desnicama i kombinacijama, a Allen se ubrzo našao uz konopce pod pravim bombardiranjem udaraca.

Britanac je primao sve više čistih pogodaka i bilo je jasno da je u velikim problemima. Sudac je pažljivo promatrao situaciju, a onda je Allenov kut odlučio prekinuti borbu i baciti ručnik.

Iako je Allen pokušavao agresijom i pritiskom poremetiti ritam borbe, nije imao odgovor na Hrgovićevu snagu i preciznost. Hrvatski boksač izgledao je dominantno, fizički moćno i potpuno kontrolirao meč, a završnica je pokazala koliko opasan može biti kada pronađe pravi ritam.

Pogledajte kako je sjajni Hrgović pobijedio Allena
Livaja: Htio bih se ispričati suigračima, navijačima i klubu
Hrgović odmah nakon velike pobjede saznao protiv koga se sljedećeg bori

