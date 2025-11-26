liga prvaka

Pogledajte kako je Ivan Perišić zabio Liverpoolu i šokirao krcati Anfield

S.Č.

26.11.2025 u 22:58

Ivan Perišić
Ivan Perišić Izvor: Screenshot / Autor: SK
Bionic
Reading

PSV je s 4:1 razbio Liverpool na Anfieldu u petom kolu Lige prvaka.

Utakmica tek što je počela, šok na Anfieldu. Virgil van Dijk je igrao rukom u svojih 16 metara i PSV je dobio priliku s bijele točke. Ivan Perišić je preuzeo odgovornost i mirno je zabio za 0:1. Gol pogledajte OVDJE.

Liverpool se u 16. minuti vratio u utakmicu te je izjednačio golom Dominika Szoboszlaija, ali u nastavku je uslijedio potop Redsa. Couhaib Driouech je ušao u 69. minuti umjesto Ivana Perišića, a četiri minute kasnije je šokirao Liverpool i zabio za 1:3. Debakl Liverpoola na Anfieldu potpisao je Driouech svojim drugim pogotkom večeras.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

