Mikić otkrio što Dinamu treba za pobjedu u velikom derbiju i rekao što misli o Hajdukovoj 'dici'

U Dinamu s velikim nestrpljenjem iščekuju utakmicu, a a bi se dodatno popravila atmosfera, dio igrača prve momčadi sudjelovao je u četvrtak na na koncertu Dinamove zaklade Nema predaje.

Ususret Božiću, najmlađi navijači Modrih slušali su pjesme navijačke pjesme posvećene Dinamu i Zagrebu, ali i Svetom Nikoli u izvedbi Zagrebačkih anđela, grupe Corto i Nike Pastuović. Naravno, i veselili se poklonima.

Među okupljenima u KD Vatroslava Lisinskog pojavili su se Luka Stojković, Noa Mikić, Fran Topić i Leon Jakirović.

Noa Mikić, koji je u zadnje tri utakmice odradio svih 270 minuta, bez obzira na to što mu je tek 18 godina, tremu - nema.

'Nije bilo lako, ali imam podršku obitelji, navijača i od svih u klubu. Nakon tri utakmice je malo lakše, ali moram nastaviti kako sam i krenuo. U derbiju se moramo 'baciti na glavu' jedan za drugoga i osvojiti tri boda, a u tome nam treba pomoć navijača. Pobjeda u Gorici nam je pomogla jer smo ponovno na prvom mjestu i atmosfera u ekipi je stvarno sjajna', rekao je Mikić, čije riječi prenose Sportske novosti.

U svibnju ove godine dijelio je teren s Branimirom Mlačićem i Lukom Hodakom u juniorskom derbiju, a sva trojica bi se mogla naći od prve minute na terenu i u 'velikom' derbiju.

'Znam sve te dečke od prije, igrao sam prije s njima. Jako su dobri na terenu i izvan njega', dodao je Noa Mikić.