Opet se vidjelo koliko je Luka Modrić važan Milanu, a trener mu dao samo 'mrvice'

Lazio je pobijedio Milan sa 1:0, dok je Bologna porazila Parmu sa 2:1.

Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera.

Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute. Ušao je Modrić umjesto Jasharija i za tih desetak minuta na Olimpicu dobio ocjenu 6.9, odnosno drugu najveću u redovima Milana. prva je 7.0.

Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je sa 2:1 pobijedila Parmu.

Gosti su poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio Jon Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice.

Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma - Torino, te Fiorentina - Como.

Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana