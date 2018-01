Pobjednički povratak Bojana Bogdanovića!

Hrvatski košarkaši reprezentativac Bojan Bogdanović vratio se u početnu petorku Indiana Pacersa, nakon što je propustio jednu utakmicu zbog lakše ozljede, te je sa 11 koševa (šut 4/7), četiri asistencije i dva skoka doprinio u domaćoj pobjedi 109-96 nad Milwaukeejem.

Indiana je utakmicu prelomila već u prvoj četvrtini, kad je serijom 20-0 došla do 21 koša prednosti (37-16). Pacersi su prednost povećali do +29 i držali Buckse na oko 20 koševa zaostatka, sve do završnice utakmice, kad su se gosti uspjeli spustiti do -9 (105-96) na ulazu u posljednju minutu. No, bliže od toga gosti nisu mogli.

Indiana je imala čak sedmoricu strijelaca sa dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Domantas Sabonis sa 17 koševa i 10 skokova. Po 15 poena ubacili su Victor Oladipo, Myles Turner i Thaddeus Young.