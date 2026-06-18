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Perišić se oglasio nakon poraza od Engleske: 'Bilo je stvarno dobrih stvari'

M.Š

18.06.2026 u 07:21

Ivan Perišić
Ivan Perišić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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U jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva Engleska je u Dallasu svladala Hrvatsku rezultatom 4:2.

Englezi su bili prejaki, a posebnu razliku stvorili su u nastavku kada su furioznim tempom došli do 3:2 i stvorili niz neugodnih šansi.

Za Hrvatsku su zabijali Martin Baturina i Petar Musa, a potonjem je krasno asistirao iskusni Ivan Perišić. Nakon utakmice krilni napadač poručio je sljedeće:

'Imali smo u igri dobrih stvari, ali Engleska je ovom pobjedom osigurala prvo mjesto, a mi idemo po drugo mjesto u utakmicama s Panamom i Ganom. Moramo vidjeti gdje smo griješili, ali bilo je stvarno dobrih stvari.'

Dodao je: 'Dvaput smo se vraćali nakon negativnog rezultata, nije to lako. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol, onda ti to otvori utakmicu. U sljedećoj ćemo probati prvi zabiti i trasirati put ka pobjedi.'

Sada je na redu Panama, a nakon nje Gana. Vatreni će tako pokušati izboriti 2. mjesto u grupi L.

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