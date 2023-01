Pep Guardiola ovim je izjavama izazvao uzbunu u Manchesteru: Ja vam nisam kao Ferguson ili Wenger...

Pep Guardiola je na klupi Manchester Cityja od 2016. godine. S 'građanima' je četiri puta bio prvak Engleske, osvojio je još i četiri Liga kupa, dva Community Shielda te jedan FA Kup. No, nedostaje Liga prvaka

I baš to opasno 'žulja' Pepa Guardiolu koji je sad prvi put otvoreno progovorio o mogućem odlasku iz Cityja iako je nedavno potpisao novi ugovor do 2025. godine.

'Do kad ću biti trener Cityja? Do trenutka kada osjetim da nešto nije u redu ili da više ne želim biti ovdje. Tada ću dati otkaz. Znate, ja vam nisam kao Ferguson ili Wenger da na istom mjestu ostanem po 20 godina. Istina, nedavno sam sa Cityjem produljio ugovor, ali meni je to samo komad papira', kazao je Pep Guardiola te napomenuo:

'Potpisao sam novi ugovor jer još uvijek vidim da možemo postići puno toga i da stvari idu dosta dobro. Ipak, na kraju sve je do rezultata. Ali, kad i ako se zasitimo jedni drugih, definitivno neću ostati ovdje samo zato što mi još neko vrijeme traje ugovor', zaključio je Guardiola.