Niko Kovač protutnjao kroz Berlin i približio se vodećem Bayernu

I.Ž./Hina

24.01.2026 u 21:01

Niko Kovač Borussia Dortmund
Niko Kovač Borussia Dortmund Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Borussia Dortmund pobijedila je Union 3:0 na gostovanju u Berlinu, u posljednjoj subotnjoj utakmici 19. kola njemačke Bundeslige

Ovom je pobjedom momčad Nike Kovača iskoristila neočekivani domaći poraz Bayerna i smanjila zaostatak za Bavarcima na osam bodova.

Emre Can je već u 10. minuti iz kaznenog udarca donio prednost gostujućoj momčadi. Na početku drugog poluvremena, u 53. minuti, Nico Schlotterbeck je udvostručio Borussijinu prednost, a za konačnih 3:0 stijelac je bio Maximilian Beier u 84. minuti.

Kod Uniona je ponovno u početnoj postavi bio Josip Juranović i bio je ponajbolji igrač domaće momčadi, a zamijenjen je u 66. minuti.

Borussia je 12. pobjedom u sezoni, a trećom uzastopnom u nastavku prvenstva, došla do 42 boda. Vodeći Bayern je ostao na 50 bodova nakon iznenađujućeg domaće poraza od Augsburga (2:1).

Union je s 24 boda ostao na devetoj poziciji.

Tablice omogućuje Sofascore

