U Njemačkoj se sve glasnije spominje bojkot Svjetskog prvenstva

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, našlo se u središtu političke rasprave u Europi.
Visoki dužnosnik Njemački nogometni savez (DFB) javno je poručio da je došlo vrijeme da se ozbiljno razmotri i razgovara o mogućem bojkotu turnira, i to zbog postupaka američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Povod su tenzije koje su se posljednjih tjedana ponovno rasplamsale između europskih država i Washingtona, nakon što je Trump zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, teritorija koji je pod kontrolom Danske, te najavio uvođenje carina za osam europskih zemalja, među kojima je i Njemačka. Iako je američki predsjednik kasnije ublažio retoriku, politička šteta, prema dijelu europskih dužnosnika, već je učinjena.
‘Iskreno se pitam kada će doći trenutak da o bojkotu počnemo razmišljati i razgovarati konkretno. Za mene je taj trenutak već došao’, izjavio je Oke Göttlich, potpredsjednik DFB-a, u razgovoru za Hamburger Morgenpost.
Göttlich, koji je ujedno i predsjednik bundesligaša St. Pauli, podsjetio je na povijesne presedane, povlačeći paralelu s američki predvođenim bojkotom Olimpijskih igara 1980. godine nakon sovjetske invazije na Afganistan.
‘Koja su bila opravdanja za bojkot Olimpijskih igara osamdesetih? Po mojoj procjeni, potencijalna prijetnja danas je veća nego tada. O ovoj temi moramo razgovarati’, dodao je.
Većina utakmica u SAD-u
Od ukupno 104 utakmice Svjetskog prvenstva 2026., čak 78 će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, što dodatno pojačava političku dimenziju cijelog pitanja.
Za sada ne postoji jedinstven europski stav. Francuska vlada poručila je kako trenutačno nije sklona ideji bojkota, dok je Danski nogometni savez kratko priopćio da je ‘svjestan osjetljive situacije’. Danska će plasman na SP pokušati izboriti kroz dodatne kvalifikacije.
Slučaj OneLove još je svjež
Rasprava o bojkotu dodatno je opterećena i nedavnim iskustvima Njemačke s FIFA na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Tada je FIFA zaprijetila disciplinskim mjerama igračima koji su željeli nositi OneLove kapetansku traku, simbol podrške različitosti i uključivosti.
Kao odgovor, njemački su nogometaši na službenom fotografiranju prije utakmice s Japanom prekrili usta rukama, želeći, kako je tada rekao izbornik Hansi Flick, ‘poslati poruku da FIFA ušutkava reprezentacije’.
‘Zabrana nošenja trake isto je što i oduzimanje glasa. Ostajemo pri svom stavu’, poručili su tada iz DFB-a.
Iako je do Svjetskog prvenstva ostalo još vremena, jasno je da se politika ponovno snažno uvukla u sport - a ideja bojkota, barem u Njemačkoj, više nije tabu tema.