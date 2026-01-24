U Njemačkoj se sve glasnije spominje bojkot Svjetskog prvenstva

Visoki dužnosnik Njemački nogometni savez (DFB) javno je poručio da je došlo vrijeme da se ozbiljno razmotri i razgovara o mogućem bojkotu turnira, i to zbog postupaka američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Povod su tenzije koje su se posljednjih tjedana ponovno rasplamsale između europskih država i Washingtona, nakon što je Trump zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, teritorija koji je pod kontrolom Danske, te najavio uvođenje carina za osam europskih zemalja, među kojima je i Njemačka. Iako je američki predsjednik kasnije ublažio retoriku, politička šteta, prema dijelu europskih dužnosnika, već je učinjena.

‘Iskreno se pitam kada će doći trenutak da o bojkotu počnemo razmišljati i razgovarati konkretno. Za mene je taj trenutak već došao’, izjavio je Oke Göttlich, potpredsjednik DFB-a, u razgovoru za Hamburger Morgenpost.

Göttlich, koji je ujedno i predsjednik bundesligaša St. Pauli, podsjetio je na povijesne presedane, povlačeći paralelu s američki predvođenim bojkotom Olimpijskih igara 1980. godine nakon sovjetske invazije na Afganistan.

‘Koja su bila opravdanja za bojkot Olimpijskih igara osamdesetih? Po mojoj procjeni, potencijalna prijetnja danas je veća nego tada. O ovoj temi moramo razgovarati’, dodao je.