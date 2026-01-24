Tako je to nekad radio Ivano Balić; Španjolac je ovim potezom sve oduševio

kakva majstorija!

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 24.01.2026 21:56
  • Objavljeno 24.01.2026 u 21:22
Alex Dušebajev Španjolska
Alex Dušebajev Španjolska Izvor: EPA / Autor: ALEX PLAVEVSKI
Španjolski rukometaši izgubili su od Danske 36:31 i tako ostali bez šanse da izbore plasman u polufinale Europskog prvenstva. No, u tom porazu se sjajnom akcijom istaknuo jedan od najboljih španjolskih rukometaša Alex Dušebajev

U 54. minuti utakmice Danske i Španjolske vidjeli smo potez zbog kojeg je publika na trenutak zaboravila na rezultat.

Španjolci su bili u napadu, loptu je na srednjem vanjskom držao Alex Dušebajev, dok je Danska, iako je u tom trenutku imala veliku prednost 32:26, stajala čvrsto u svojoj klasičnoj 6-0 obrani.

Dušebajev je krenuo ulijevo, privukao pozornost obrane, a onda je izveo potez utakmice - bez gledanja je, iza leđa, poslao loptu prema mlađem bratu Danielu Dušebajevu, koji je mirno završio akciju i svladao Emila Nielsena.

>> majstoriju Alexa Dušebajeva pogledajte OVDJE.

Bio je to ‘no look’ pas kakav se nekad vezao uz Ivana Balića – potez iz rukometne mašte, ali s košarkaškim šmekom, baš onaj koji je naš rukometni čarobnjak godinama pretvarao u svoj zaštitni znak.

Sad je stariji brat Dušebajev, barem na trenutak, podsjetio na Balića od kojeg je zasigurno 'ukrao' pokoji potez poput ove majstorije.

