Pao je prvi gol po novom Wengerovom pravilu zaleđa. Pogledajte ga

S. M.

19.04.2026 u 14:27

Novo pravilo zaleđa
Novo pravilo zaleđa Izvor: Društvene mreže / Autor: X
Kanadska nogometna liga jedina je na svijetu koja od početka ove sezone koristi novi pravilo zaleđa koje je inicirao Arsene Wenger, legendarni Arsenalov trener, a danas šef FIFA-inog odbora za razvoj nogometa.

Riječ je o pravilu prema kojem igrač nije u zaleđu sve dok mu jedan dio tijela ispred obrambenog igrača. U prijevodu, ako je igraču, recimo, stopalo u liniji sa zadnjem igračem obrane, a ostatak tijela ispred obrane, gol bi se trebao priznati.

To pravilo se u testira u Kanadi, a sinoć je njegovim korištenjem postignut prvi gol u povijesti na taj način. Na utakmici između Halifax Wanderersa i Pacifica gosti su u 20. minuti poveli 1:0 golom Alejandra Diaza.

On je skoro čitavim tijelom bio ispred obrane Halifaxa, ali je gol priznat i možete ga pogledati OVDJE.

Wenger smatra da novo pravilo izjednačava položaj napadača i braniča koji su s godinama postali puno brži i okretniji nego prije. Francuz smatra da su obrambeni napadači trenutačno u prednosti u odnosu na napadače dok kritičari njegova prijedloga smatraju da bi se uvođenjem tog pravila zaleđa drastično povećao broj golova na utakmicama.

testira se

testira se

Pao je prvi gol po novom Wengerovom pravilu zaleđa. Pogledajte ga
