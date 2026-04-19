Pao je prvi gol po novom Wengerovom pravilu zaleđa. Pogledajte ga

Riječ je o pravilu prema kojem igrač nije u zaleđu sve dok mu jedan dio tijela ispred obrambenog igrača. U prijevodu, ako je igraču, recimo, stopalo u liniji sa zadnjem igračem obrane, a ostatak tijela ispred obrane, gol bi se trebao priznati.

To pravilo se u testira u Kanadi, a sinoć je njegovim korištenjem postignut prvi gol u povijesti na taj način. Na utakmici između Halifax Wanderersa i Pacifica gosti su u 20. minuti poveli 1:0 golom Alejandra Diaza.

On je skoro čitavim tijelom bio ispred obrane Halifaxa, ali je gol priznat i možete ga pogledati OVDJE.

Wenger smatra da novo pravilo izjednačava položaj napadača i braniča koji su s godinama postali puno brži i okretniji nego prije. Francuz smatra da su obrambeni napadači trenutačno u prednosti u odnosu na napadače dok kritičari njegova prijedloga smatraju da bi se uvođenjem tog pravila zaleđa drastično povećao broj golova na utakmicama.