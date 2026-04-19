Raspad sistema u Leicesteru. Ispadaju u treću ligu, pogledajte kako zvijezda kluba vrijeđa navijače

Dva kola prije kraja Championshipa Leicester se nalazi osam bodova od zone spasa s time da ima utakmicu manje.

Prvaci Engleske iz 2016. godine morali bi dobiti sve utakmice do kraja, konkurenti sve izgubiti, što se gotovo sigurno neće dogoditi. Leicester bi se vjerojatno izvukao da mu na početku sezone nije oduzeto šest bodova zbog financijskih problema na što se klub dvaput žalio, ali mu je žalba odbijena.

I dok se čeka neiminovno ispadanje u League One, atmosfera u i oko kluba je sasvim toksična. Leicester je jučer izgubio od Portsmoutha 1:0 u gostima, a nakon utakmice došlo je do tenzija između igrača i navijača.

Navijači su se okupili kraj klupskog autobusa i svašta dobacivali igračima, a zvijezdi Harryju Winksu je u jednom trenutku prekipjelo. Dok je ulazio u autobus, Winks se okrenuo prema navijačima i poručio im da 'Odjebu' zbog čega su ga na društvenim mrežama dodatno kritizirali.

Uz Leicester, koji se još teoretski može spasiti, u treću ligu sigurno ispada Sheffield Wednesday, a u realnoj borbi za opstanak je tek Oxford United.