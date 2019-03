Ovo su tri najveća Dalićeva propusta; jedan jako bode u oči i za njega nema baš nikakvog opravdanja

U prve dvije utakmice kvalifikacija za Euro 2020. oslabljeni sastav Hrvatske ostavio je jako loš dojam u domaćoj utakmici protiv Azerbajdžana te u gostima protiv Mađarske. Iako je bilo dovoljno vremena za pripremu i slaganje idealne momčadi, ostaje dojam kako su izbornik Zlatko Dalić i njegovi suradnici podcijenili prva dva protivnika

TRI NAJVEĆA DALIĆEVA PROPUSTA

1. Zakašnjela odluka o tome tko će biti prvi golman u kvalifikacijama

Kao što smo već pisali, ostaje dojam kako je izbornik Dalić napravio propust jer je na gol stavio Lovru Kalinića, 201 centimetar visokog golmana engleskog drugoligaša Aston Ville, koji u svom klubu u zadnje vrijeme uopće ne brani. Koliko bi Hrvatska imala bodova da je na golu bio Dominik Livaković, mladi Dinamov golman, nikada nećemo znati. Ali 15-ak dana prije prve utakmice ova Dalićeva izjava sve govori. Nije bio siguran do prvih treninga tko će na gol, što iz psihološkog aspekta nije dobro za bilo kojeg golmana…

'S golmanima je situacija specifična. Njih nije lako mijenjati. Kalinić je imao dobrih obrana na Svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija. Nisam sretan time što neki od naših igrača nemaju zadovoljavajuću minutažu ili formu, ali vidjet ćemo, ispred nas su još dva tjedna.'

2. Lutanje s pozicijom desnog beka i zadnjeg veznog

U utakmici protiv Azerbajdžana desnog beka igrao je Josip Brekalo, a zadnjeg veznog Mateo Kovačić. Razlog su bile lakše ozljede Tina Jedvaja i Marcela Brozovića, ubačenih u prvi sastav protiv Mađarske. Nepisano sportsko pravilo govori kako se 'pobjednička momčad nikada ne mijenja', a ako je Dalić već odlučio nešto mijenjati, onda se barem igrač kojeg je javno pohvalio (Brekalo) ne baca na klupu. Nekim promjenama u momčadi tzv. kemija je svakako narušena…

3. Nedostatak agresivnosti i tajna motivacijskog govora

Osim što je sjajan trener, Zlatko Dalić slovi kao dobar govornik ili, bolje rečeno, psiholog. Kakav je točno motivacijski govor svojim igračima održao na poluvremenima obiju utakmica, nikada nećemo doznati. I je li ga uopće održao na način na koji ih je znao motivirati prije ključnih utakmica u prošlim kvalifikacijama za SP ili u samoj Rusiji? Kada se sve stavi na vagu, svakako bode u oči taj nedostatak agresivnosti i za to nema opravdanja! Od momčadi kojom je nacija bila zaluđena, iako na SP-u, ruku na srce, nije briljirala (ali je stigla do finala zahvaljujući borbenosti i želji!), do momčadi koja gubi od skromnih reprezentacija, a da se ne 'potuku na terenu'. Momčad koja je izborila SP i stigla do Rusije baš se nikada nije predavala. Za razliku od ove oslabljene, koja je ostavila jako loš dojam. Nedostatak agresivnosti je nešto za što nema opravdanja. I to je svaki navijač prvo uočio. Uostalom, to je između redaka rekao i kapetan Luka Modrić...

'Moramo se probuditi. Pod hitno... Protiv Azerbajdžana to je bilo upozorenje, ali smo se provukli i pobijedili. A ovaj poraz definitivno je šok', rekao je Modrić.