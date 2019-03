Dalić je izborio finale SP-a, ali po ovome nije ni blizu dvojici hrvatskih izbornika; na vrhu je Bilić, a drugi je iznenađenje

Hrvatska nogometna reprezentacija, na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem, započela je pobjedom 2:1 u zagrebu protiv Azerbajdžana novi kvalifikacijski ciklus. Od hrvatske neovisnosti ovo su ukupno 13 kvalifikacije kroz koje nas vodi ukupno 13. izbornik po redu. Istražili smo kako po postotku osvojenih bodova u tom društvu stoji Zlatko Dalić koji je ljetos odveo Modrića i društvo do titule vice prvaka svijeta

Naravno, tu treba dodati kako bi Dalićev ukupan učinak bio u postocima još bolji od trenutačnih 60,3% da se gleda prolaz dalje (dvije utakmice na SP-u Hrvatska je dobila nakon jedanaesteraca, op.a), no u službenoj se statistici vodi kako je Hrvatska odigrala neriješeno protiv Danske (osmina finala) i Rusije (četvrtfinale) u eliminacijskoj fazi SP-a.

Također, nije na odmet spomenuti kako je hrvatska nogometna reprezentacija u povijesti sudjelovala u kvalifikacijama za 12 velikih natjecanja i pritom je 10 puta bila uspješna, izborivši po pet nastupa na svjetska i europska prvenstva.

Poznato je kako je hrvatsku nogometnu reprezentaciju od 1990. godine, kada je zaživio san o hrvatskoj samostalnosti, vodilo ukupno 13 izbornika. Prvi je bio Dražan Jerković koji je vodio najjaču selekciju na tri utakmice, a nakon njega Hrvatsku su kratko vodili Stanko Poklepović i Vlatko Marković. Sva tri spomenuta velikana, koji su dali bogat obol hrvatskom nogometu, napustili su nas.

No, kada se gleda konkretan postotak osvojenih bodova, s barem 10 odrađenih utakmica, zanimljivo je vidjeti tko se nalazi na vrhu. Naime, još uvijek je nedodirljiv Slaven Bilić koji je u razdoblju od 2006. do 2012. osvojio čak 72,3% bodova. No, i površnom poznavatelju nogometa jasno je kako su, ako se gleda plasman na velikim natjecanjima, na vrhu Zlatko Dalić i njegov učitelj Miroslav Blažević. Drugi i treći na svijetu! Ako se gleda postotak uspješnosti ispred Zlatka Dalića su primjerice dva prethodna izbornika Niko Kovač i Ante Čačić koji je po statistici drugi najuspješniji izbornik. To je samo još jedan dokaz kako statistika zaista zna biti kao bikini. Otkiva jako puno, ali skriva ono najvažnije. Kada je svih 13 hrvatskih izbornika u pitanju idemo kronološkim redom podsjetiti kakav je koji od njih imao učinak: