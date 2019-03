Dalić dan nakon iznenađujućeg poraza od Mađarske iskreno poručio: To nije normalno...

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u Budimpešti od Mađarske 1:2. Nakon prospavane noći, s igračima koji igraju u HT prvoj ligi, izbornik Dalić vratio se u Zagreb

No, još uvijek je sve u rukama Hrvatske. Samo da se neke stvari poslože. A do novih obveza (8. lipnja) i okršaja s Walesom ima vremena.

'Puno smo golova iz prekida primili, to nije normalno, mi smo iz njihove sretne reakcije primili gol. Ali događa se to, nema brige. Moramo se dići, u ovoj situaciji moramo glave gore i idemo dalje. Zahvala navijačima koji su nas jako dobro podržali, i to igračima mora biti jedan motiv. Težak je poraz, ali nije nam prvi put da nam se ovo događa'.

Nakon utakmice igrači su se nešto duže zadržali u svlačionici, ali kako kaže izbornik, svađe nije bilo.

'Običaj je da imamo sastanak nakon utakmice, ali nije se dogodilo ništa specijalno, ja sam im rekao da dignu glavu gore, poraz smo zaslužili. To je dio sporta, to je dio nogometa, možda je bolje da smo kiksali sada nego kasnije. Nema kukanja i plakanja, idemo se dalje boriti.'

Izborniku je stiglo i pitanje o vrataru Lovri Kaliniću.

To sad neću komentirati, to ćemo analizirati kasnije u stožeru. Ne mogu okriviti Kalinića, izgubila je Hrvatska, izgubila je cijela ekipa i za sve što se dogodilo ja ću preuzeti odgovornost. Ja slažem ekipu i stavio sam Kalinića na gol.'

Osvrnuo se izbornik i na navijače, koji su pokušali parirati brojnijem domaćinu.

Hvala navijačima koji su došli ovdje i nakon utakmice dali podršku igračima. Ne mogu biti nakon jedne utakmice izvrijeđani i ispljuvani, to nije normalno. A tako nije ni bilo i zbog toga hvala navijačima.'