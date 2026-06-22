Ovo se ne pamti: Iranci izviždali vlastitu himnu u Los Angelesu protiv Belgije, evo zašto

Tijekom intoniranja iranske himne sa stadiona su se čuli glasni zvižduci. Prema pisanju svjetskih medija, tisuće Iranaca koji žive u SAD-u iskoristile su taj trenutak za političku poruku i prosvjed protiv vlasti u Teheranu.

Njihova reakcija, kako se navodi, nije bila usmjerena protiv zemlje iz koje potječu, nego protiv režima za koji smatraju da je njihovoj domovini oduzeo slobodu.

Zastave lava i sunca na tribinama

Posebnu pažnju privukle su zastave sa simbolom lava i sunca. Riječ je o predrevolucionarnoj iranskoj zastavi, koju dio iranske dijaspore doživljava kao simbol slobodnog Irana.

Upravo zato zvižduci tijekom himne nisu bili običan navijački incident, nego još jedan dokaz koliko je iranska reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu duboko uvučena u politički kontekst.

Iran ovo prvenstvo igra u potpuno drukčijim uvjetima od većine ostalih reprezentacija. Zbog političke situacije i napetih odnosa sa SAD-om baza reprezentacije nalazi se u Tijuani, u Meksiku, a na utakmice u SAD-u ulazi samo na dan susreta i nakon njih se vraća preko granice.

Nogomet i politika ne mogu se razdvojiti

Sve to dodatno je naglasio i belgijski reprezentativac Thomas Meunier nakon utakmice.

‘Općenito govoreći, nisam navikao miješati nogomet i politiku, ali u trenutnoj situaciji gotovo ih je nemoguće razdvojiti’, rekao je Meunier.

Njegova rečenica savršeno opisuje iranski nastup na ovom turniru. Na terenu je Iran organiziran, čvrst i blizu najvećeg rezultata u svojoj povijesti. Izvan terena ga prate vizna ograničenja, političke napetosti, protesti dijaspore i stalni osjećaj da se oko ove reprezentacije ne igra samo nogomet.

Zvižduci vlastitoj himni u Los Angelesu zato su bili jedan od najupečatljivijih trenutaka dosadašnjeg dijela SP-a. Iran je uzeo vrijedan bod protiv Belgije, ali slika s tribina još je jednom pokazala da je njegova priča na ovom Mundijalu puno veća od same tablice.