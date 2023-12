Ovo je priča o Betisu, Dinamovom suparniku, u kojem su povijest pisala i tri Hrvata

'No osvajanje Konferencijske lige ne smije nam postati opsesija', upozorio je Haro dioničare na skupštini održanoj prošli tjedan.

Dioničari vjeruju da je to novo natjecanje, koje je 2022. osvojila Roma a 2023. West Ham, prilika za zaradu i promociju.

Sevillom protječe rijeka Guadalquivir, jedna od najdužih u Španjolskoj, koju su Rimljani zvali Betis. Pokrajinu sa zelenim nasadama maslina, poznatu kao Andaluzija, zvali su Baetica. Grupa studenata je ondje prije 116 godina oformila nogometni klub nazvavši ga zato Betis. Kako bi iskazali svoj lokalpatriotizam studenti su obukli zeleno-bijele dresove, boje Andaluzije.

'Od očeva do sinova, od djedova do unuka, to je strast koja leti poput topovskih kugli. Ta se strast zove Betis', piše na zidu trgovine s klupskim suvenirima.

José Manuel, recepcionar hotela u centru Seville, naslijedio je ljubav prema Betisu od oca. Ovih ga dana brine što radi noćnu smjenu.

'Zbog toga ne mogu na utakmice', kaže 32-godišnji José Manuel za Hinu.

Noć, međutim, provodi gledajući stare utakmice na internetu kako bi se 'zabavio i dodatno upoznao prošlost kluba'.

Betis je, baš kao i njegov rival Sevilla, jednom osvojio španjolsko prvenstvo. Bilo je to 1935. godine.

Za Betis su kasnije igrala trojica hrvatskih igrača - Robert Jarni, Nenad Bjelica i Marko Babić - no zadnjih 14 godina nitko od Hrvata nije oblačio zeleno-bijeli dres.