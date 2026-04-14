Ovo je bilo ružno! Pogledajte kako je golman Atletica nokautirao kopačkom Fermina Lopeza

U tijeku je uzvratna utakmica četvrtfinala Lige prvaka u kojoj Barcelona pokušava nadoknaditi zaostatak protiv Atletico Madrida iz prve utakmice.

Atletico je u prvoj utakmici slavio s 2-0, dok je trenutni rezultat u uzvratu 2-1 u korist Barcelone.

Osim pogodaka, vidjeli smo i jednu jako neugodnu situaciju kada je Fermin Lopez pokušao glavom zahvatiti loptu, a kopačkom ga je u glavu pogodio golman Juan Musso.

