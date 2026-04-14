ManCity pronašao zamjenu za Guardiolu? Neki su ga spominjali i kao Barcinog trenera

Fabregas iza sebe ima vrlo zapažen početak trenerske karijere. Nakon što je završio igračku karijeru u Comu, priključio se stožeru talijanskog kluba 2023., a potom preuzeo momčad i brzo se prometnuo u jedno od zanimljivijih mladih trenerskih imena u Europi. Dodatnu težinu njegovu usponu dala je i nagrada Enzo Bearzot, jedno od uglednijih trenerskih priznanja u Italiji.

Barca otpada, Como ostaje prioritet

Fabregas nije ostavio prostor za velika tumačenja. Uz poruku da Flick ostaje, jasno je dao do znanja da mu je fokus potpuno na projektu u Comu. U ranijim istupima naglašavao je da se ondje osjeća odlično, da voli klub i da je već odbio ponude jer vjeruje u ono što može izgraditi u Italiji.

Takva izjava posebno je zanimljiva u kontekstu Barcelone jer se već neko vrijeme piše da je Flickov ostanak vrlo izgledan. Barcelonin službeni profil i dalje navodi da Nijemac ima ugovor do ljeta 2026., dok više medija bliskih klubu tvrdi da su pregovori o produljenju poodmakli ili praktički zaključeni, i to najvjerojatnije do 2027., dok se u nekim napisima spominje i opcija do 2028.

Tu se opet otvara priča o Guardioli

Upravo zato Fabregasovo ime sve lakše ostaje u opticaju za druge velike klupe - a ponajprije za Manchester City. Engleski mediji posljednjih tjedana pišu da City već slaže plan za razdoblje nakon Guardiole te da se među razmatranim imenima nalazi i Fabregas. U nekim izvještajima navodi se da ga na Etihadu cijene zbog nogometne inteligencije, taktičke fleksibilnosti i profila koji bi mogao zadržati dio Guardioline filozofije.

To ne znači da je posao blizu realizacije, ali znači da Fabregasov ugled ozbiljno raste. Barca mu trenutačno nije opcija, barem prema njegovim riječima, no upravo zato dodatno jača dojam da bi njegov idući veliki iskorak jednog dana mogao voditi prema Premiershipu, gdje kao bivši igrač ionako ima snažan pedigre. To se zasad i dalje vodi kao medijska špekulacija, ali priča više nije bez temelja.

Poruka je jasna

Fabregas je, dakle, jednim odgovorom ugasio glasine o Barceloni, ali je istodobno još više pojačao zanimanje oko svoje budućnosti. Dok Flick ide prema ostanku, a City oprezno promišlja eru poslije Guardiole, ime bivšeg španjolskog veznjaka sve se češće pojavljuje ondje gdje se donose najveće odluke.