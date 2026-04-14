Ovaj gol hrvatske reprezentativke morate vidjeti nekoliko puta. Kakva majstorija!

S.Š.

14.04.2026 u 21:19

Gol Karle Kurkutović
Gol Karle Kurkutović Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport/Croatel
Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je u dvoboju C lige kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u gostima Gibraltar 1:0 (1:0).

U utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo hrvatska ženska nogometna reprezentacija upisala je vrijednu pobjedu na gostovanju kod Gibraltara rezultatom 1:0.

Pogodak odluke postigla je Karla Kurkutović u 38. minuti utakmice, osiguravši Hrvatskoj nova tri boda u borbi za vrh skupine.

Uzvratna utakmica na rasporedu je u subotu, 18. travnja, na stadionu NK Junak u Sinju s početkom u 16:30 sati.

U skupini C2 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, voodeće Kosovo ima devet bodova, Hrvatska je druga sa šest, Bugarska ima tri boda, dok je Gibraltar bez bodova.

Gibraltar - Hrvatska 0:1 (kvalifikacije za SP, ženske) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

Evo koga hrvatski reprezentativci žele za izbornika nakon Dalića
vjeruju u preokret

Pogledajte golove spektakla u Španjolskoj! Barcelona se u potpunosti vratila, a onda Atletico uzvratio
pohvalio se

Neymar se hvalio dresovima pa izvadio hrvatski. Pogledajte kako je reagirao

