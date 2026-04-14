Ovaj gol hrvatske reprezentativke morate vidjeti nekoliko puta. Kakva majstorija!

U utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo hrvatska ženska nogometna reprezentacija upisala je vrijednu pobjedu na gostovanju kod Gibraltara rezultatom 1:0.

Pogodak odluke postigla je Karla Kurkutović u 38. minuti utakmice, osiguravši Hrvatskoj nova tri boda u borbi za vrh skupine.

Uzvratna utakmica na rasporedu je u subotu, 18. travnja, na stadionu NK Junak u Sinju s početkom u 16:30 sati.

U skupini C2 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, voodeće Kosovo ima devet bodova, Hrvatska je druga sa šest, Bugarska ima tri boda, dok je Gibraltar bez bodova.