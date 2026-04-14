Pogledajte golove spektakla u Španjolskoj! Barcelona se u potpunosti vratila, a onda Atletico uzvratio

Nakon što je u prvoj utakmici Atletico Madrid upisao veliku pobjedu rezultatom 2-0, Barcelona je u uzvratu brzo došla do pogotka za smanjenje tog vodstva.

Veliku grešku je pri predaji lopte napravio bivši igrač Barcelone, Clement Lenglet, a poklon je iskoristio Lamine Yamal koji zabija u 4. minuti susreta za vodstvo 1-0.

U 24. minuti Barcelona je povela s 2-0 te je vratila stvari na početak. Dani Olmo je lijepo asistirao Ferranu Torresu koji nastavlja sa sjajnom formom u Ligi prvaka.

Međutim, samo sedam minuta kasnije Ademola Lookman je iskoristio sjajno proigravanje Marcosa Llorente, smanjuje na 2-1 i vraća Atletico u vodeću poziciju što se ukupnog rezultata u obje utakmice tiče.

