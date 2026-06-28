Ovo će izazvati burne rasprave: Navijači slavili gol protivnika jer je izbacio Iran

Dvoboj je završio 3:3, a takav rezultat najviše je odgovarao upravo Alžiru. Remijem je izborio prolazak u nokaut-fazu, izbacio Iran sa Svjetskog prvenstva i pritom izbjegao Španjolsku u sljedećoj rundi.

Austrija je povela u 28. minuti golom Marka Arnautovića nakon asistencije Davida Alabe, no Alžir se vratio u završnici prvog dijela preko Belghalija.

Novo vodstvo Austriji donio je Marcel Sabitzer u 55. minuti, ali Alžir je vrlo brzo ponovno izjednačio. Aouar je asistirao, a Riyad Mahrez pogodio za 2:2.

Nakon toga uslijedilo je razdoblje koje je izazvalo brojne komentare. Gotovo pola sata nije se događalo ništa konkretno. Lopta se kružila, tempo je pao, a rezultat je u tom trenutku odgovarao Alžiru.

Drama je ipak eksplodirala u sudačkoj nadoknadi. Mahrez je u 93. minuti zabio za 3:2 i u tom trenutku poslao Austriju kući, dok je Iran ponovno bio među putnicima u nokaut-fazu.

No samo dvije minute kasnije stigao je novi obrat. Sasa Kalajdžić ušao je u igru u 95. minuti i nekoliko sekundi poslije pogodio za 3:3.

Taj gol odveo je Austriju dalje, Alžiru ostavio prolaz i izbacio Iran. A koliko je taj rasplet odgovarao Alžircima najbolje pokazuje reakcija njihovih navijača.

Kada je Austrija zabila za 3:3, navijači Alžira počeli su slaviti kao da je pogodak postigla njihova reprezentacija. Razlog je bio jasan: tim golom Iran je ispao sa Svjetskog prvenstva, a Alžir je dobio put koji je želio.