Ovo će izazvati burne rasprave: Navijači slavili gol protivnika jer je izbacio Iran

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Ovo će izazvati burne rasprave: Navijači slavili gol protivnika jer je izbacio Iran

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 09:22
  • Objavljeno 28.06.2026 u 09:22
tportal
Izvor: EPA / Autor: BENJAMIN FANJOY
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Utakmica Austrije i Alžira ponudila je šest pogodaka, dramatičan rasplet i scenu o kojoj će se još dugo govoriti.

Dvoboj je završio 3:3, a takav rezultat najviše je odgovarao upravo Alžiru. Remijem je izborio prolazak u nokaut-fazu, izbacio Iran sa Svjetskog prvenstva i pritom izbjegao Španjolsku u sljedećoj rundi.

Austrija je povela u 28. minuti golom Marka Arnautovića nakon asistencije Davida Alabe, no Alžir se vratio u završnici prvog dijela preko Belghalija.

Novo vodstvo Austriji donio je Marcel Sabitzer u 55. minuti, ali Alžir je vrlo brzo ponovno izjednačio. Aouar je asistirao, a Riyad Mahrez pogodio za 2:2.

Nakon toga uslijedilo je razdoblje koje je izazvalo brojne komentare. Gotovo pola sata nije se događalo ništa konkretno. Lopta se kružila, tempo je pao, a rezultat je u tom trenutku odgovarao Alžiru.

Drama je ipak eksplodirala u sudačkoj nadoknadi. Mahrez je u 93. minuti zabio za 3:2 i u tom trenutku poslao Austriju kući, dok je Iran ponovno bio među putnicima u nokaut-fazu.

No samo dvije minute kasnije stigao je novi obrat. Sasa Kalajdžić ušao je u igru u 95. minuti i nekoliko sekundi poslije pogodio za 3:3.

Taj gol odveo je Austriju dalje, Alžiru ostavio prolaz i izbacio Iran. A koliko je taj rasplet odgovarao Alžircima najbolje pokazuje reakcija njihovih navijača.

Kada je Austrija zabila za 3:3, navijači Alžira počeli su slaviti kao da je pogodak postigla njihova reprezentacija. Razlog je bio jasan: tim golom Iran je ispao sa Svjetskog prvenstva, a Alžir je dobio put koji je želio.

Novi format Svjetskog prvenstva tako je donio još jednu bizarnu situaciju – utakmicu u kojoj je jedna reprezentacija mogla više profitirati remijem nego pobjedom, a navijači su na kraju slavili pogodak protivnika.

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