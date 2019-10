Ove Petkovićeve minijature nisu slučajnost; nama je otkrio gdje ih je naučio

Hrvatska nogometna reprezentacija sjajno je odrađivala posao na Poljudu te se već u prvom dijelu utakmice protiv Mađarske kandidirala za vrh skupine odnosno plasman na Euro 2020. godine. Uz Modrića, prvo ime bio je Bruno Petković

Do prošle sezone bio je relativni anonimus za većinu hrvatskih pratitelja nogometa, a onda mu je Dinamov trener Nenad Bjelica udahnuo život. Hvalio ga je s pravom, a ovaj stasiti igrač, briljantnog nogometnog poteza, polako je gurao do reprezentacije.

U ožujku mu je stigao i poziv izbornika Dalića, no do prvog pogotka u hrvatskom dresu 25-godišnji Bruno Petković čekao je do lipnja.

>> Bruno Petković o odlasku od kuće s 13 godina, Hajduku kojeg je zauvijek prekrižio i ulozi Mandžukićevog nasljednika

Prije toga sudjelovao je u utakmicama protiv Azerbajdžana i Mađarske, ali pravu prilliku dočekao je tek ove jeseni, kada je zbog ozljede s reprezentativnog popisa ispao Andrej Kramarić.

I onda je u veličanstevnoj pobjedi protiv Slovačke novom minijaturom, koje je naučio u svom Metkoviću 'haklajući' s prijateljima, potvrdio da s pravom zaslužuje Dalićev poziv.

Osim toga, nakon Mandžukićevog umirovljenja, pokazao je da je upravo on taj 'robusni centarfor', ali koji u svojim nogama ima i taj potez, koji daje novu dimenziju.

Viđali smo njegove golove škaricama, i iz voleja, a sada je protiv Mađrske pokazao još nešto iz svog repertoara.

Petom je uspio zabiti za 2:0, a svoju veliku večer okrunio je i drugim golom u 42. minuti za velikih 3:0.

Tako se Petković u šest dvoboja u reprezentativnom dresu već popeo do četiri gola.