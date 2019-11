Ovaj Dinamo zna kako rušiti neugodne tradicije; a u Italiji ih prati još jedna

Pred nogometašima Dinama ovog je utorka od 21 sat ogled na milanskom San Siru protiv Atalante, a nakon kojeg bi 'modri' mogli osigurati novi plasman u tzv. europsko proljeće

Zagrebački Dinamo u proljeće 2019. godine, nakon gotovo 50 godina, igrao je u europskim natjecanjima. Dakle, prvu je neugodnu tradiciju prekinuo.

Ove pak sezone, Dinamo se odličnim igrama u Ligi prvaka prometnuo u kandidata da i u tom natjecanju napravi 'korak više', to jest da izbori osminu finala. No, kako to kod trenera Nenada Bjelice ide, stepenice se ne preskaču. I ako njegovi igrači neće izboriti osminu finala Lige prvaka, za utjehu 'modrima' ostaje 16-ina finala Europske lige, a što bi mogli izboriti već ovog utorka, ako se iz Milana vrate s barem jednim bodom.

S tim stavom Bjelica je i poveo igrače na novi ispit u najelitnijem klupskom natjecanju, kojeg će imati na kultnom San Siru, na kojem Atalanta igra domaće utakmice Lige prvaka.