Jeličić: Ja sam Gonzalo Garcia i us*ao sam se otkaza

Utakmicu je u svom stilu komentirao Joško Jeličić, a posebno se osvrnuo na trenera Hajduka Gonzala Garciju.

'Vratimo se na početak. Imam veliko poštovanje prema Garciji i rekao sam x puta da je on dio našeg nogometa. Znam da je pametan čovjek i da ima iznimnu emocionalnu inteligenciju. Velik je gospodin. On to neće reći, ali reći ću ja. Ja ću biti sad Gonzalo Garcia. Sve ono što je prije pričao, Internet pamti. U tom kontekstu, najbolje bi bilo da Internet sve to izbriše jer ono što je pričao apsolutno nije držalo vodu. U svijetlu ovog novog intervjua Gorana Vučevića, gdje je zapravo sad već potvrdio da postoji određeno nepovjerenje prema Garciji. Da sam na njegovom mjestu rekao bih da sam pobjegao od svoje ideje zbog pritiska. Vidim da je nakon današnje utakmice i prostačio na simpatičan način, pa ću tako i ja. Trebao je reći: 'Ja sam se us*ao otkaza. Bilo bi najpoštenije da je to rekao, ali s druge strane, znam da ima jako dobru otpremninu. Milijun eura. Zato mi je jako drago da je u ovoj pauzi neke stvari raščistio sam sa sobom, da se resetirao na tvorničke postavke i da je prestao štiti igrače koji su mu na neki način nametnuti i koje on nije doveo. Meni kao hajdukovcu bio je tako lijepo gledati ovu utakmicu i bila je to daleko najbolja utakmica Hajduka ove sezone.'