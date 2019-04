Nikad iskreniji komentar Dražena Ladića o derbiju Hajduka i Dinama; mnogima se neće dopasti

U srijedu se na Poljudu igrao najveći derbi hrvatskog nogometa, a Dinamo je pogotkom Gavranovića stigao do minimalne pobjede nad Hajdukom 1:0

Hajduk je ove sezone, do preuzimanja momčadi od strane Siniše Oreščanina bio - nedorećen, dok se Dinamo kroz nastupe u europskoj ligi, a potom i u toliko iščekivanom tzv. 'europskom proljeću' - emotivno potrošio i bilo je pitanje što derbi može ponuditi? Tim prije što je Dinamo na njega stigao s čak 24 boda prednosti i praktički osiguranim novim naslovom prvaka.

S toga, osim borbenosti i htijenja, malo je toga molo zadovoljiti prave nogometne zaljubljenike. A potvrdio nam je to i Dražen Ladić, prvi pomoćnik izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Doduše, ni legendarni golman, baš kao ni izbornik Dalić, nije bio na utakmici, ali pratio ju je preko TV ekrana.

'Iskreno, meni je utakmica bila tak', tak'. Sve je to lijepo, derbi, navijači, kulisa. Međutim, ako netko želi biti iskren i pogledati statistiku u točnim, odnosno netočnim dodavanjima, sve će mu biti jasno. Jer to baš i nije bilo kvalitetno. Ponavljam, sve oko derbija, bilo je na nivou, ali utakmica baš i ne', rekao je Dražen Ladić za tportal.

Pa, dobro, možda su igrači bili sputani pritiskom derbija?

'To nije težina derbija, jer većina prvenstvenih utakmica je takva. Borbenost, zalaganje, to im se nikako ne može zamjeriti. Ni milimetra, to je bilo na vrhunskom nivou. Ali s tom borbenošću možemo im dati puške i neka idu na 'paint-ball'. Ali vidio sam izjavu Ivana Katalinića, koji kaže kako Hajduk nije puno popravio u igri i s time se lažem. Jer ako neka momčad želi iznijeti loptu, stvoriti priliku, onda se ne koristi beskorisnim ispucavanjimja. Opet se utakmica rješavala nakon pogreške suparnika'.