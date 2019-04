Dinamo pokorio Poljud; Gavranović sjajnim golom presudio Hajduku, Caktaš isključen zbog udaranja Šunjića

Najveći hrvatski derbi opravdao je sva očekivanja. Dinamo je u 27. kolu Hrvatski Telekom Prve lige u Splitu pobijedio Hajduk 1:0. Za slavlje 'modrih' zabio je Mario Gavranović, a 'bili' su utakmicu završili s desetoricom na terenu nakon što je Mijo Caktaš zaradio crveni karton

Hajduk je nakon toga nastavio s pritiskom, ali zaprijetio je - Dinamo. U 11. minuti Oršić se sjurio po lijevom boku, probio se u šesnaesterac i sjajno pucao. Nije to bio jak udarac, ali odmjeren i - zamalo neprecizan. Lopta je prošla tik pored Posavčeve vratnice.

Caktaš je bio izvođač tog slobodnog udarca, ali lopta se od živog zida odbila do Tudora koji nakon duela s Dilaverom pada u Dinamovom šesnaestercu... Sudac Batinić samo je pokazao da se igra dalje, a Tudor je dobro i prošao jer je mogao dobiti žuti karton za simulaciju.

Samo četiri minute kasnije, šok na Poljudu. Gavranović je izborio prekršaj, Oršić je iz tog slobodnog udarca s nekih tridesetak metara po sredini gola junački opalio, a golman Hajduka Posavec loše je reagirao. Nije išao hvatati tu loptu, već ju je izbio. Ali to je učinio loše, a još je lošije reagirala obrana Hajduka jer na tu je loptu malo iskosa s lijeve strane natrčao Gavranović i u 26. minuti zabio za vodstvo Dinama 1:0!

Na nova uzbuđenja čekalo se do 22. minute kad je Jairo nakon kornera dobro pucao glavom, ali nije bio precizan jer njegov je pokušaj otišao pored Livakovićeva gola.

Da, pogriješio je Posavec, ali pogriješila je i cijela 'bila' obrana koja je jednostavno zaboravila na najopasnijeg napadača Dinama i ostavila ga samog u svom petercu. A on takve prilike, posebice u derbijima, ne propušta...

U 32. minuti opasno je živio Dinamo. Jradi se izborio za šut, pucao je s nekih 18 metara, dobro je i jako opalio. No, lopta je išla izravno u Livakovića koji je taj pokušaj uspio obraniti.

Na početku drugog poluvremena trener Hajduka Orešćanin je Juranovića ostavio u svlačionici, a umjesto njega je na teren istrčao Mirko Ivanovski.

U nastavku je Hajduk odmah krenuo po izjednačenje. Već u 47. minuti Hamza je proigrao Nejašmića koji je pucao s nekih dvadesetak metara. Taj je pokušaj otišao daleko pored gola...

Dinamo uzvraća preko Olma i Kadziora. ali obrana Hajduka u obje je situacije bila spremna pa je sve ostalo tek na prilici. Posebno je atraktivan bio pokušaj Olma koji je sam 'izvozao' obranu Hajduka, no protiv četvorice na kraju ipak nije mogao.

U 50. minuti na Poljud se spustila gusta magla. Ne, to je bakljada Torcide, od dima se jedva vidi teren, ali utakmica nije prekinuta. A taj je 'poticaj' s tribina ohrabrio 'bile', pa je prvo Caktaš opalio s nekih tridesetak metara, a onda si je još jednom iz daljine 'priuštio' i Nejašmić. No, sve je to izgledalo atraktivno, ali potpuno neprecizno.